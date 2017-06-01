Внимание! Камеры фото-, видеофиксации нарушений ПДД

В столице появляются дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации. Устанавливают их на аварийно-опасных участках, где водители чаще всего пренебрегают правилами дорожного движения. По словам сотрудников ГАИ, дорожные знаки с изображением фотоаппарата говорят о том, что на данном участке могут находиться и фиксировать нарушения инспекторы дорожно-патрульной службы в стационарном режиме. Патрульный автомобиль должен находиться на видном участке дороги, а также с включенными проблесковыми маячками. При этом водителей останавливают только за нарушения правил дорожного движения. Но в случае проведения спецмероприятий инспекторы ГАИ имеют право останавливать для проверки необходимых документов и разрешений, а также состояния водителей. В столице установлено уже около 40 предупреждающих дорожных знаков. Еще столько же появится в городе в ближайшем будущем. Вскоре информирующие таблички установят на всех аварийно-опасных участках дорог республики.