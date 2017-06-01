Для защитников ПМР – дополнительные меры соцподдержки

Встреча с представителями союза защитников Приднестровья и союза ветеранов Афганистана прошла в минэкономразвития. Говорили об упрощении предоставления финансовой отчетности общественными организациями, не осуществляющими предпринимательскую деятельность, а также о дополнительных мерах соцподдержки. В ходе встречи и.о. министра экономразвития Наталья Ситкина проинформировала, что в отношении организаций защитников Приднестровья, а также физических лиц, отнесенных к этой категории граждан, предусмотрен целый спектр налоговых преференций. Возможность упрощения предоставления отчетности есть. Сейчас она находится на этапе разработки. Также были даны разъяснения о порядке распределения путевок в санаторий «Днестр» защитникам. А вопрос дополнительных мер соцподдержки для них по оплате проезда маршрута Слободзея – Парканы – Тирасполь будет разъяснен на встрече в министерстве промышленности и регионразвития.