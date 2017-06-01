Работники искусства – на радость каменчанам

Отчетные концерты учащихся школы искусств стали традиционными.

Они всегда собирают широкую публику: педагогов и родителей, дедушек и бабушек, братьев и сестер, друзей. Причем это не только жители города, но и сельских населенных пунктов, в которых открыты классы данного образовательного учреждения. Зачастую родители приезжают с детьми на такие мероприятия, для того чтобы последним было легче определиться в дальнейшем с выбором отделения. Как правило, на отчетных концертах награждают лучших учащихся – активистов, победителей районных и республиканских конкурсов. Так было и на этот раз. Директор школы Лариса Маракуца вручила грамоты, поблагодарила за труд педагогов и родителей, подчеркнув, что «высокие результаты учеников – это плод совместного труда…».

В тот день со сцены районного Дома культуры, где проходил отчетный концерт, звучала классическая, эстрадная, народная музыка в инструментальном и вокальном исполнении, зрителям представилась возможность увидеть танцы разных народов. Далее Лариса Маракуца отметила, что на данный момент в школе функционируют два отделения: музыкальное и хореографическое. Здесь обучаются свыше 200 детей разного возраста: на музыкальном – 126, на хореографическом – 77. В отдельных сельских населенных пунктах на базе Домов культуры или образовательных учреждений открыты классы школы искусств. Так, в Хрустовой действуют класс хореографии; в Подойме – хореографии, скрипки и духовых инструментов; в Рашково – фортепиано, синтезатора и хоровой, при ОСШ № 3 – духовых инструментов.

О педагогах Лариса Михайловна говорила с особой теплотой и уважением. Это Л. Бараненкова, Т. Суматохина, В. Суматохин, Д. Агеев, бывшие директора А. Кузнецов и А. Мешков… Она подчеркнула, что и сегодняшним ученикам повезло с преподавателями – М. Левкович, Р. Баева, А. Сичинская, супруги Мельник, Г. Гонза, И. Сичинский… Педагоги с богатым стажем работы и молодые подхватили традиции старших поколений и творчески их развивают. В настоящее время в школе действует духовой оркестр (руководитель – Г. Гонза), оркестры молдавских и русских народных инструментов (В. Ступкевич и Р. Мельник), эстрадный коллектив (М. Ракозица). Здесь намерены создать и хоровой коллектив.

Ежедневным и упорным трудом педагоги достигли высоких результатов и в самоподготовке. Восьми (в школе работают 20 преподавателей) присвоена I категория, семи – II, звания «Отличный работник культуры ПМР» удостоены 10 человек, «Отличный работник народного образования ПМР» – один. Молодые преподаватели, следуя примеру старших коллег, постоянно работают над собой.

Агриппина НИКОЛАЕВА. г. Каменка.

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