«Печаль моя полна тобою…»

Оригинальную литературно-музыкальную композицию, посвященную дню рождения великого поэта А.С. Пушкина, провели в столичном клубе «Ветеран».

Ведущая торжества Елена Голикова приветствовала почтенных ветеранов, до отказа заполнивших зрительный зал, и представила программу праздника. Руководитель творческого объединения «Пегас» Людмила Попова во вступительном слове рассказала о личности Александра Сергеевича. Всем известно, что Пушкин увековечил свое посещение Бендер в поэме «Полтава». Далее отдельные стихи поэта продекламировали Юлия Никонова, Раиса Цыганова, Евдокия Кашуткина, Галина Воронченко и Нина Чикалкина.

Многие русские композиторы оставили нам богатейшее наследие – удивительные образцы романсов на лирику А.С. Пушкина. Неизъяснимая прелесть произведений этого жанра со временем всё больше привлекает сердца профессионалов и любителей музыки. Великолепно исполнили романсы Тамара Цеброва, Владимир Веселовский, Леонид Гроза, а также квартет «Ручеек». Зажигательную песню «Очи черные» исполнил Зорий Пурис. Особой темпераментностью исполнения запомнилась Елена Букуряну и ее «Молдавский романс», которым еще долго восхищались зрители.

Ведущая под дружные аплодисменты персонально поблагодарила участников литературного кружка. В заключение творческой программы Юрий Ефремов прочитал романтические стихи собственного сочинения.

Юрий ПОРОЖНЯКОВ.