Пронька и Секлета живут в селе Воронково

…Жители больших городов и представления не имеют, какие замечательные юные таланты живут в селах республики.

Представьте себе зрительный зал Дома культуры села Воронково, на сцене которого идет постановка яркой и эксцентричной комедии «За двумя зайцами». Изящный экстравагантный сердцеед Голохвастый, высокомерная, чопорная Пронька, острая на язык Секлета, родители Проньки (милая, наивная парочка простачков), прислуга, подружки и другие действующие лица – целый калейдоскоп характеров и эмоций, персонажей в ярких костюмах. Артисты играют, поют, танцуют – настоящий мюзикл. И трудно даже поверить, что все они – старшеклассники воронковской школы и учащиеся 5-го выпускного класса театрального отделения районной школы искусств (РШИ) имени Рубинштейна. Постановка эта – итоговый показ спектакля на отчетном концерте РШИ.

Около 200 учащихся занимаются в районной школе искусств в музыкальных, хореографических, театральных и художественных классах в семи селах района. Больше всего учащихся районной школы – в селе Воронково. Но в этот день в Доме культуры выступали и танцоры из села Попенки, и баянисты из села Ержово. Село Воронково представляли танцоры, гитаристы, театралы, а также прекрасный инструментальный ансамбль «Юность».

В их числе – победители и призеры республиканских конкурсов «Зажги свою звезду», «Юный исполнитель Приднестровья», «Этот загадочный космос» и «Юный художник», которые представляли родную школу в столице.

Директор РШИ Александр Щепятков поздравил воспитанников школы с окончанием учебного года и вручил лучшим воспитанникам почетные грамоты. Отметил директор учреждения родителей учащихся школы, которые воспитали достойных, талантливых детей и были поддержкой не только своим детям, но и школе.

В этот день в Доме культуры звучали произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена, Яна Райтбурга, Евгения Доги. Прекрасно выступили и танцоры класса хореографии (преподаватели – Елена Деньговская и Валентина Сулима), артисты театрального кружка (преподаватели – Алена Войчишен и Лариса Погоний), музыкальных классов (преподаватели – Александр Щепятков, Сергей Морозовский, Татьяна Клищевская). Стены Дома культуры украсили работы класса изобразительного искусства (преподаватель – Ирина Деньговская). Автором необычного сценария отчетного концерта выступила заместитель директора по воспитательной работе Зинаида Щепяткова.

И, конечно, порадовали артисты театрального кружка (преподаватели – Алена Войчишен и Лариса Погоний). Блистательно сыграли свои роли Дмитрий Малиновский (Голохвастый), Анна Грищенкова (Пронька), Кристина Цуркан (Секлета), Владимир Визер (отец Проньки), Юлия Плопяну (мать Проньки), да и другие артисты сумели блеснуть мастерством, и не только в игре, но и вокальных партиях. Настоящий мюзикл – хоть сейчас на гастроли!

Выступление воспитанников РШИ оценивала комиссия во главе с начальником Рыбницкого управления культуры Аллой Чербуленко, и их мнение было единогласно: преподавательский состав школы в который раз подтвердил умение растить настоящих музыкантов, театралов, вокалистов, художников…

– Благодаря районной школе искусств сельские дети могут получать дополнительное образование, не выезжая за пределы родного села. И то, что ежегодно 20 детей занимаются музыкальным, театральным и художественным творчеством, – это задел на будущее в культурной жизни района. Многие выпускники РШИ продолжили свое профессиональное обучение в средних и высших заведениях республики и ближнего зарубежья. И первые выпускники, я надеюсь, вернутся на родину, чтобы работать в учреждениях культуры города и района уже в 2018 году, – отметила Алла Чербуленко. – Это очень важно: сохранить и приумножить культурный уровень в нашем регионе. Наша культура – бесценное богатство. Нам ее и беречь.

Дина Листюгина. г. Рыбница.