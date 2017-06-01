Для всех и каждого

Все дети одинаковые, даже если у них имеются какие-то особенности в развитии. Все они радуются и веселятся, грустят и скучают. В Бендерах прошёл традиционный фестиваль параспорта.

Организовал его республиканский благотворительный фонд «Мир равных возможностей» при поддержке городского управления по физической культуре и спорту.

Участников, а это воспитанники ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов», поделили на две команды – «Ловкие» и «Быстрые», избрали капитанов. Соревновались ребята в перетягивании каната, в состязаниях на меткость – попасть ракетой в кольцо, мячиками в корзину, сбить кегли. Волонтёры помогали детям проходить все этапы эстафеты. Над площадкой постоянно звучало: «Мы вместе это сделаем!» – слова, вселяющие уверенность в детей с особенностями в развитии, помогающие им преодолевать трудности. И здесь не было победителей или проигравших, воспитанники реабилитационного центра уже победили, сумели доказать, что спорт может быть доступным для каждого.

Между спортивными этапами – музыкальная пауза, своим вокальным творчеством с ребятами поделилась волонтёр фонда «Мир равных возможностей» Екатерина Бордан.

«Мы уже в шестой раз проводим этот фестиваль. Знаем, что дети с инвалидностью нуждаются в постоянной заботе и внимании, в понимании, что их любят. Для них это очень важно. Должный уход ребята получают в специальном учреждении, но им надо выходить за стены реабилитационного центра. Ведь это такие же дети, как все: счастливы – веселятся и радуются, когда плохо – грустят. Такими мероприятиями мы показываем всем людям, что есть и такие дети, что мир не идеален, но всё же прекрасен», – отметил председатель фонда «Мир равных возможностей» Дмитрий Кузук.

Завершился фестиваль вручением сладких призов.

Надежда Пирогова. г. Бендеры.

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