Не последний из могикан

Познакомившись со Стасом, в шутку сказал, что он будто «последний из могикан», мол, дело его отживает и скоро вовсе отойдет. Он улыбнулся: «Может, по Фенимору Куперу с его героем это и так, а по-нашему – нет».

Впервые встретился с ним на недавней выставке-ярмарке «Покупай приднестровское!» в Тирасполе. Выделенное ему место, небольшой стол с образцами работ, явно уступало соседям, крупным предприятиям и бизнесменам с уже известной продукцией. С виду скромный молодой человек с напарником, человеком старшего возраста, с заметным стеснением рекламировали оцинкованные отливы, тройники, переходы, колена, трубы… Привычные изделия заметно отличались аккуратностью.

А позже я уже был у него дома, по переулку Заречному, и знакомился ближе как с ним, так и с его работой. Все хозяйство предпринимателя вмещалось в бывшем гараже. Но, тем не менее, все же было похоже на производственный участок. Посередине длинный стол, он называется столом раскроя, с него начинается изготовление любого изделия; на стене, с одной и с другой стороны, стеллажи с инструментами. Здесь киянки, ножницы по металлу, клещи, загибы, молотки… Я беру один из молотков в руки. Вроде как и похож он на обычный, но только с первого взгляда, на самом деле отличается заостренной, почти под тридцать градусов стальной головкой. Позже Стас пояснил, что молоток другим быть и не может – только таким. К примеру, сделаешь загиб, приплюснешь планочку, подровняешь шов… Много нового и интересного узнал, когда с ним и его отцом Сергеем Анатольевичем прошли в соседнее помещение. Оно, как и первое, назовем его заготовочным, напоминает настоящий металлообрабатывающий мини-цех с невиданным ранее оборудованием и приспособлениями. Тут не надо быть великим «технарем», чтобы понять, что такое листогиб (это такой станок, по одному названию которого сразу становится ясно его назначение). А как на нем работать, увидел, наблюдая за старшим мастером, отцом Станислава Сергеем Анатольевичем. Движения его рук продуманы и выверены, они настолько отработаны, что, кажется, выполнять работы он может даже с закрытыми глазами. И что из себя представляет другой станок-трубогиб, тоже понял, но несколько позже, когда отец с сыном были заняты изготовлением водосточных труб. Кстати, если многое из оборудования жестянщиков покупное, времен Советского Союза, то этот трубогиб они сделали сами. И на таком профессиональном уровне, что даже не видя другого, настоящего станка, воспринимаешь его заводским.

«Оборудование, механизмы, приспособления всякие, инструменты, – поделился Стас, – стоят немало, да и найти их непросто, ведь профессия наша редкая, вы нас даже к раритету хотите приписать (смеется), так что материально пополнять фирму стараемся и за счет собственных рук. Резак тоже сами смастерили, получился ничуть не хуже фирменного немецкого, который нам предлагали (денег стоит приличных). Довели до ума две старенькие зиги-машины, теперь они еще долго послужат». Стас тут же кивнул в их сторону, пояснив применение. Оказывается, без них жестяные работы – не работы. Зиги, как коротко и как-то, показалось, мягко называл их молодой мастер, делают на листовом металле швы, замочки, узорчики… Чтобы выполнить ту или иную операцию, нужно только насадки в машинках менять. И станок «гофр-колено», который недавно приобрели, тоже поможет им улучшить качество изделий. Если кто-то представляет продукцию мастеров только из привычной оцинкованной жести дедовских времен, ошибается. Отец и сын Бабчук сегодня делают их из гладких, рифлёных, матовых и других листов с полимерным покрытием разных цветов.

«Когда начинали свое дело, – продолжал говорить младший Бабчук, – о трудностях, что они будут, догадывались. Понимали, что мало кто нам сможет помочь, на себя надо рассчитывать. Ничего не поделаешь, раскошелились. Да и сейчас немало денег уходит на развитие бизнеса. Наш семейный подряд некоторые знакомые именно таким словом называют, наверное, просто больше «подкалывают»… Но мы не обижаемся, бизнесменами себя не считаем, а вот предпринимателями – да. Более десяти лет работаем на себя. Имеем свой рынок».

Ассортимент продукции, выпускаемой отцом и сыном, давно перевалил за десяток. Жестянщики делают все комплектующие изделия водосточной системы: трубы, колена, желоба, сливы, воронки… Недавно установили их в городском детсаде №41, в торговом центре «Хайтек», что на Балке, в пиццерии «Эндис Пицца». Для одной престижной фирмы изготовили непростую вытяжку для красильного цеха. И не только в Тирасполе работают, но и в Рыбнице, Григориополе. А скольких частников порадовали, изготовив им навесы для крыльца, колпаки для заборов, парапеты, грибки, короба, бочонки и поддоны для разных нужд… Освоили производство изделий для кондитерских цехов: противни, полки, насадки, трубочки, шпильки… Местные мастера вкусных дел за ними теперь в Одессу и Кишинев не ездят и за границей не покупают. Многое из того, что производит фирма семьи Бабчук, можно приобрести в Тирасполе на строительном рынке «Спутник». Но скоро свой бутик хотят открыть. Хозяйкой его мечтает быть жена Стаса Кристина. Предприниматели охотно собираются принимать участие в предстоящих выставках-ярмарках, которые будет проводить Торгово-промышленная палата в других городах республики. «А почему нет? – подчеркнул Сергей Анатольевич. – Пусть о нас больше узнают, нам ведь лучше».

В конце встречи я еще раз напомнил отцу и сыну Бабчук, что впервые узнал о них во время выставки-ярмарки «Покупай приднестровское!». «Не один только вы позвонили, – признался Стас, – заинтересовались и другие. Без заказов сейчас не сидим. Правда, не особо они «крутые», но по нынешнему непростому времени нас устраивают. На днях один паренек к нам приходил, просил, чтобы мы взяли его на работу. Признался, что хочет научиться нашему делу, чтобы потом открыть свою фирму. Мы с отцом пока ничего ему не ответили, но, наверное, все же возьмем. Он нам не станет конкурентом, работы всем хватит. А вы говорите, что мы «последние из могикан». Стас протянул мне на прощание крепкую мозолистую ладонь – его ждала работа. Предпринимателю некогда много говорить.

Александр АТЛАНТ.