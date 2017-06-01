Лето – маленькая жизнь!

Дубоссарский детский оздоровительный лагерь готов к приему детей.

К таким выводам пришла межведомственная комиссия, которая на днях провела проверку лагеря на предмет его готовности к работе.

Как рассказал председатель комиссии, заместитель министра по социальной защите и труду Олег Федотов, 10 июня в республике стартует летняя оздоровительная кампания. В лагере по льготной путевке смогут отдохнуть дети, чьи родители платят налоги в ЕГФСС.

«В преддверии начала летнего оздоровительного сезона межведомственная комиссия проводит проверку готовности лагерей к приему детей. В первую очередь, внимание уделяется обеспечению безопасности каждого ребенка, организации качественного питания, подготовке культурно-досуговых мероприятий», – рассказал Олег Федотов.

Как сообщил председатель комиссии, по итогам проведенного обследования комиссия сделала вывод, что Дубоссарский детский оздоровительный лагерь готов к приему детей. Комиссия высказала рекомендации, которые будут учтены администрацией лагеря. На протяжении всего летнего периода комиссия будет вести контроль за его деятельностью.

Высокую оценку степени готовности лагеря к приему детей дал председатель Федерации профсоюзов Приднестровья Виктор Иванченков, отметив, что этот лагерь является одним из лучших не только в нашей республике, но и среди аналогичных детских учреждений в других государствах постсоветского пространства.

Действительно, такую красоту надо еще поискать! Вся территория украшена изготовленными из разных материалов фигурами животных, бабочек, птиц. Вот выглядывают из-за куста аист, белый лебедь, жует травку олененок, а вот сидит забавный щенок, в обрамлении цветов уютные скамейки, парит в воздухе зонтик, стилизованный велосипед украшают корзины цветов – не перечислить всего, что находится здесь, созданного талантливыми руками! Чисто и уютно во всех помещениях.

В ходе летнего оздоровительного сезона для воспитанников лагеря планируется провести много различных мероприятий развлекательной и спортивной направленности.

Директор лагеря Вера Ломаковская рассказала, что в подготовительный период здесь были проведены все работы: произведен ремонт, благоустроена территория, оборудованы новые беседки, игровые и спортивная площадки, установлены скамейки и скульптуры.

«Лето – это маленькая жизнь! Мы сделали все необходимое, чтобы дети смогли снять напряжение, которое накопилось у них в течение учебного года. Мы хотим, чтобы дети и наши сотрудники, которые готовили для них отдых, чувствовали себя уютно и комфортно», – говорит Вера Ломаковская.

Лагерь будет работать в течение четырех смен, по 25 августа, здесь отдохнут и дети из домов-интернатов Тирасполя и Бендер.

Инна ВЛАДА. г. Дубоссары.