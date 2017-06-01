Когда сумерек наплыла тень

Последний день весны многие приднестровцы провели необычно… вечером в библиотеке.

В 18.00, когда учреждения должны быть закрыты, они, напротив, распахнули двери для посетителей. Республиканскую акцию «Библиосумерки-2017» по примеру российских библиотек предложила провести госслужба по культуре и историческому наследию. Вечером библиотека превратилась в квест с развлечениями. И такая новая форма работы с читателями привлекла немало современных любителей книг.

«Бендеры постарались сделать сумерки в библиотеке увлекательно, весело. Наша главная цель – привлечь посетителей, ещё раз сказать, что чтение – замечательный досуг», – отметила директор МУ «Центральная библиотечная система» Людмила Матош.

Вечером в библиотеке было на редкость оживлённо и шумно. Дети вместе со взрослыми встречались с героями любимых произведений: Остапом Бендером, мисс Марпл, Мэри Поппинс, девочкой Женей с цветиком-семицветиком и другими персонажами. Здесь же расположилась фотовыставка «Земля у нас одна», в которую вошли работы участников экологических отрядов школ, фотолюбителей Виталия Габдрахманова и Петра Жекова.

В читальном зале для малышей организовали увлекательную викторину на знание детских произведений. Читатели постарше ознакомились с выставкой «Бендеры и бендерцы: сто лет тому назад», стали участниками мирового флэшмоба «буккроссинг». В актовом зале ребятня в караоке хором пела песенки из детских мультфильмов. В это время для взрослых провели экскурсию в книгохранилище. Вот где от темноты и тишины щекотало нервы! Редкой удачей побывать в книжном подземелье воспользовалась и я.

На длинных рядах высоких стеллажей книгохранилища располагается более 60 тысяч книг, журналов и газет. Весь фонд разделён на четыре части: обменно-резервный (книгохранилище обслуживает все 12 массовых библиотек города), «единственный экземпляр» (контрольный экземпляр хранится здесь, книги с 1950 года издания и ранее считаются книжным памятником), этажом ниже – журналы и газеты. Но самые ценные издания хранятся в нескольких шкафах. Это полное собрание сочинений Жюля Верна (1904 г. изд.), Ф.В. Феррар «На заре христианства» (1902 г. изд.) и другие.

«Самая старая книга – репринтное издание «Пёстрые сказки» (1833 г. изд.), причём обнаружили её случайно среди книг, подаренных библиотеке. Кроме того, есть у нас сочинения Грибоедова (1858 г. изд.), сохранились в очень хорошем состоянии, даже страницы не пожелтели, Маколея (1862 г. изд.)», – рассказала и показала их заведующая отделом книгохранения библиотеки Людмила Сенькина. Библиотекари уже сами не помнят, как в учреждение попали учебники на немецком языке для студентов медицинских вузов 1940 года издания, причём внутри со шпаргалками на немецком языке.

Экскурсия по книгохранилищу завершилась, закончились и песни в караоке, викторины – все собрались в холле, где сам Пушкин призывал любить книги и посещать библиотеки. Каждый унёс из «Библиосумерек» не только новые впечатления, но и небольшие и полезные подарки-советы: «Зачем родителям читать ребёнку книгу?», «Слова-паразиты», «Правильно ли мы ставим ударение в словах?», «10 фактов о пользе чтения» и т.д.

Первый опыт в проведении «Библиосумерек» удался, и уже в сентябре бендерская библиотека планирует мероприятие повторить.

Надежда Пирогова. г. Бендеры.

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