В Приднестровье проходит ежегодный смотр сельхозугодий. Комиссия минсельхозприроды во главе с министром Ефимием Ковалем побывала в Слободзейском районе.

Цель проведения объезда полей и садов – ознакомление с состоянием посевов озимых, яровых зерновых и зернобобовых, овощных, садовых, технических сельскохозяйственных культур, обмен опытом и изучение новых технологий работы на земле.

Как уточнил в ходе встречи с министром, специалистами в области АПК и сельхозпроизводителями глава Слободзейского района Василий Тищенко, маршрут посещения сельхозпредприятий был составлен таким образом, чтобы продемонстрировать хозяйства, которые, ведя бизнес в аграрном секторе, рачительно относятся к земле, являются примером для подражания.

«Земля и люди – главное богатство нашего государства. Земля должна работать. Она не должна простаивать. Сегодня перед аграриями стоит серьезная задача – достигать высоких результатов в урожайности возделываемых культур, соблюдать культуру земледелия, эффективней использовать землю и поставлять на внутренний рынок продукцию, тем самым решая вопрос продовольственной безопасности республики. Для государства и для аграриев важно освоение внешних рынков. Чутко реагируя на его запросы, земледельцы все чаще обращают внимание на нетрадиционные для Приднестровья сельхозкультуры. Это и кориандр, и горчица, нут, фасоль, чечевица и другие», – поделился мыслями с участниками встречи глава Слободзейского района Василий Тищенко, отметив, что в районе и в республике появилось новое поколение агрономов, руководителей новой формации, обладающих багажом знаний, опытом, способных на эксперименты и при этом умеющих трезво взвешивать и оценить все риски.

Ефимий Коваль, побывав на полях и в садах фирмы «Рустас», «Экспедиция-Агро», «Агростар», «Плантатор», «Недагро», «Градина», интересовался технологией производства культур, урожайностью, объемами производства, рынками сбыта сырья и продукции переработки, проблемами, с которыми аграрии сталкиваются.

«Объезды полей проходят традиционно каждый год. И их роль трудно переоценить. Поскольку это не только обмен мнениями, возможность получить советы от специалистов, поделиться полезной информацией, это в первую очередь смотр состояния посевов озимых и яровых культур, оценка потенциала по возделыванию овощей и фруктов, которые так необходимы на внутреннем и внешнем рынках. То, что мы увидели, вселяет надежду на получение хорошего урожая. Даже косточковые сады, которые накрыло апрельским снегопадом в пору цветения, частично смогли восстановиться. А это значит, что будут сливы и персики. Не в том объеме, в каком планировалось, но уже сегодня мы видели на деревьях созревающие плоды. Отрадно, что аграрии интересуются тем, что востребовано, и осваивают новые культуры, осознавая, что к качеству продукции на мировом рынке предъявляются жесткие требования, которые необходимо соблюдать», – поделился впечатлениями от увиденного министр.

Объезд полей в Слободзейском районе завершился. Аграрии юга Приднестровья передали эстафету дубоссарцам. Затем смотр полей состоится в Рыбницком и Каменском районах, после чего будут подведены итоги и выработана стратегия развития АПК на ближайшую перспективу.

Ирина БЕСПЕЧНАЯ.