Италия у нас!

Красивая, качественная, удобная и модная обувь – мечта каждой женщины. Но при покупке мы зачастую обращаем внимание на внешний вид и дизайн, не придавая особого значения удобству и практичности. А зря. Удобная обувь – залог здоровья наших ног.

Например, одна моя знакомая вот уже третий сезон щеголяет в аккуратных туфельках-балетках. «Вот, – думаю, – мне б такие. Пока она одни носит, я уже третью пару сменила». Разговорились. Оказалось, эта удобная (в другой столько не набегаешься, не находишься), выполненная из натуральной кожи обувь не польского и не турецкого производства, а нашего, местного. Эту модель, как и десятки других, шьют на бендерской обувной фабрике «Софтшуз». Все изделия выходят под брендом The FLEXX (название происходит от английского глагола flex – гнуть, сгибать), и они действительно обладают большой гибкостью. Мягкая и легко гнущаяся подошва позволяет стопе во время ходьбы двигаться естественно. «Флэксовские» туфли не из разряда тех, в которых удобно только сидеть. Эта обувь предназначена для ежедневной носки. В современной жизни, с её бешеным темпом, когда надо везде успеть, туфли марки The FLEXX просто необходимы.

Но не всегда на БОФе (Бендерская обувная фабрика) выпускали такую обувь. Новый виток в развитии, а фактически возрождение предприятие получило с приходом инвестора из Италии (2003 г.). Иностранный собственник, выкупив неработающую фабрику, возродил производство, выполнив ремонт корпусов, оснастив их необходимым современным оборудованием, внедрив новую технологию. «Из практически неработающего предприятия создали маленькую империю. И сегодня являемся флагманом обувной промышленности не только в нашей республике, но и в целом регионе, поскольку таких фабрик нет ни в Молдове, ни на Украине», – с гордостью отмечает директор ООО «Софтшуз» Юрий Чебан.

БОФ всегда специализировалась на выпуске женской обуви. Но если в 2003 году это были всего две модели двух цветов (поставлялись в США), то сейчас ассортимент расширился в десятки, сотни раз. На предприятии разрабатывают 350-400 моделей в год: с золотинкой, под питона, крокодила, серебристые… Более тысячи комбинаций по цветам и видам кожи, от босоножек до сапог. Обувь под брендом The FLEXX, произведённую на «Софтшузе», носят в 80 странах мира: в Европе, Азии, США, Австралии, Африке, в странах СНГ – Украине, России, Казахстане, Белоруссии.

«Часть стран покупает обувь не напрямую, а через офис в Италии. Каждый регион имеет свою номенклатуру моделей, свой ассортимент. Не всегда то, что мы отправляем в США, интересно для российского потребителя. И наоборот, не всегда те модели, которые отбирают клиенты в РФ, пользуются спросом в Европе. Много стран, много клиентов, много разных модных течений на рынках, поэтому у нас такой большой ассортимент. К тому же каждый рынок имеет свою скорость обновления. Например, некоторые модели, производимые для Великобритании, в Приднестровье стали актуальны спустя два года», – отмечает Юрий Акимович.

Сейчас одно из новых направлений фабрики – обувь с плетением ручной работы. «Это мокасины из натуральной кожи. Здесь используем клеевой метод крепления с помощью штробеля и специальной машины для пристрачивания бортика подошвы. То есть помимо того, что подошва клеится, она ещё и дополнительно пристрачивается к заготовке. Это 100%-я надёжность, при которой низ не отлетит. Модель достаточно трудоёмкая. На такую обувь по рынку США у нас было заказов на пять тысяч пар. Как только американцы получили эту продукцию, в течение сезона наши объёмы сразу увеличились до 25 тысяч (ещё порядка 20 тысяч пар изготовили дополнительно)», – сообщил директор фабрики.

Главная особенность БОФа в том, что помимо обычной технологии производства, которую используют и другие бендерские обувщики (клеевой метод крепления подошвы, метод с использованием пришивной стельки и «калифорния»), здесь применяют ещё и строчечно-выворотный. Такой мало кто в мире использует, поскольку необходимы соответствующие ресурсы – квалифицированные модельеры, дорогостоящее оборудование. Это ноу-хау – предложение итальянских инвесторов.

Кстати, квалифицированные модельеры и технологи в своём большинстве в Бендеры приехали тоже из солнечной Италии. Но «растит» предприятие и собственные кадры. Набирает всех желающих и на производстве обучает. Прийти может человек, никогда не имевший дела со швейной машинкой. Кстати, летом как обычно фабрика будет выпускать зимнюю обувь. Операций по её изготовлению много, потому объявлен набор рабочих кадров. Директор отмечает, что предприятию нужны хорошие рабочие. «Мы серьёзно подходим к подбору кадров, нам нужен дисциплинированный коллектив, настроенный на работу. При конвейерной системе отсутствие 1-2 человек создаёт некоторые проблемы, а весь комплекс технологических операций должен быть выполнен на высшем уровне. Качество – на первом месте!» – отмечает Юрий Чебан.

До сотрудничества с итальянцами на предприятии работало 65 человек, сегодня это большой коллектив в 1200 сотрудников, высокопрофессиональных и ответственных людей. Большую помощь фабрике оказывает Бендерский торгово-технологический техникум, выпускающий сборщиков верха обуви и технологов. Во время практики на предприятии лучшим студентам предлагают остаться здесь работать.

Что касается технического оснащения производства, то в прошлом году инвестор поставил на «Софтшуз» новейшее оборудование, позволяющее оперативно провести компьютерный раскрой и в течение дня изготовить модель, доработать её, учитывая особенности материала, технологии и т.д. «Раньше на это уходило две-три недели, сейчас время существенно сокращено. Спустя неделю, как получены материалы, готовая обувь уже поступает на прилавки магазинов в Европе. Чем быстрее появимся на рынке с новыми моделями, тем в более выгодных условиях окажемся, будем более конкурентоспособными. Такие законы диктует нам сегодняшний рынок», – говорит мой собеседник.

Из всего объёма производимых изделий, а в год это порядка 1 млн пар обуви, 3-4 тысячи продаются на нашем внутреннем рынке. Почему небольшая часть – лишь 3-4% от общего объёма? Ответ на поверхности – в связи с ограниченной покупательской способностью наших граждан. При увеличении спроса фабрика готова больше обуви реализовывать внутри страны. Женщины хотят выглядеть элегантно, модно, при этом обувь должна быть удобная и самое главное – доступная по цене. К тому же рынок насыщен дешёвой низкосортной продукцией, а обувь из натуральных высококачественных материалов имеет совершенно другую цену.

Проблемы, с которыми сталкивается крупный экспортёр – двойное таможенное оформление (ПМР и РМ), непризнанный статус Приднестровской Молдавской Республики, – также не способствуют получению дополнительных заказов и привлечению новых покупателей, из-за потенциально высоких рисков для ведения производства и бизнеса. Поэтому работа ГТК, МИД, минэкономразвития в части продвижения экспорта из Приднестровья очень важна.

«Надеемся, что оперативные мероприятия с российской таможней в части идентифицирования продукции, произведённой в Приднестровье, дадут новый импульс для наших товаров, поскольку нередки случаи, когда под маркой изделий из ПМР отправлялись товары, попавшие в санкционный список РФ. Это усложнило и до того непростую ситуацию с экспортом в Россию, был целый ряд ограничений на импорт молдавских товаров, куда автоматически попали приднестровские. В такой ситуации невозможно было напрямую отгружать обувь партнёрам. Приходилось отправлять её в Италию, а уже оттуда – российскому получателю», – рассказал руководитель БОФ.

Ещё одна проблема – высокие тарифы на газ, притом что «Софтшуз» не является торговым предприятием или предприятием-однодневкой, а занимается производственной деятельностью, является самым крупным обувным предприятием в регионе, крупным налогоплательщиком в городе и республике. По-прежнему актуален вопрос перечисления валюты из-за рубежа за отгруженную продукцию.

«Проблемы эти надо решать на государственном уровне, силами одних экономических агентов ситуацию изменить сложно. Тем не менее, хочу отметить, что в последнее время государство стало более внимательно относиться к проблемам предприятий-экспортёров. Произошла либерализация некоторых законодательных актов по части таможенного комитета и условного выпуска товара. Отрадно, что чиновники беспокоятся о том, чтобы был увеличен экспорт из Приднестровья, стараются создать для нас более комфортные условия», – подытожил Юрий Чебан.

Светлана Осадчая. г. Бендеры.

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