Лечение в современных условиях

В республиканской клинической больнице открыли новый корпус химиотерапии. Это уже десятый объект, переданный «Евразийской интеграцией» республике.

Курирует программу строительства социально значимых объектов в ПМР российский вице-премьер, Спецпредставитель Президента РФ Владимира Путина по Приднестровью Дмитрий Рогозин.

В приветственном слове Председатель Верховного Совета Александр Щерба подчеркнул важную миссию России по созданию развитой инфраструктуры в нашем государстве.

«У приднестровцев будет возможность пройти здесь качественную диагностику и получить квалифицированную помощь. Поэтому мы благодарим Россию за строительство столь значимого для республики медицинского центра», – подчеркнул спикер ВС.

Министр здравоохранения Андрей Гуранда также выразил слова благодарности, отметив, что новый корпус позволит пациентам лечиться в достойных условиях.

По словам главного врача республиканской больницы Владимира Пелина, наличие специализированного отделения химиотерапии позволит повысить качество диагностики и терапии больных с онкологией.

«Улучшены бытовые условия: имеются лифт, специализированный кабинет УЗИ, отделение оснащено аппаратом для маммографии, а также кабинет, где делается пункция головного мозга, чтобы определить наличие или отсутствие атипичных клеток», – рассказал Владимир Пелин.

В свою очередь Александр Аргунов напомнил, что более трех лет назад на территории столичного лечгородка «Евразийская интеграция» передала 8 автомобилей «скорой помощи» и реанимобилей минздраву.

«Так, не словом, а делом Российская Федерация поддерживает приднестровский народ. Мы гордимся, что нам выпала честь осуществлять эту приятную миссию. Я надеюсь, что все объекты, которые мы построили и построим в будущем, будут с честью нести имя гуманитарной помощи Российской Федерации», – сказал Александр Аргунов.

Отметим, что корпус химиотерапии представляет собой двухэтажное строение общей площадью более 2300 квадратных метров. В его состав входят приемное, палатное отделения на 26 койко-мест, санитарно-бытовые помещения для персонала, отделение диспансерного наблюдения, кафедра медфакультета.

Строительство и введение в эксплуатацию современного медучреждения состоялось в марте этого года. За этот период уже обследовалось около 350 пациентов. Это на 100 человек больше, чем за аналогичный период 2016 года в старом отделении.

В настоящее время еще строятся туберкулезная больница в Бендерах, педиатрический стационар в республиканском центре матери и ребенка и другие объекты.

Анна ДИОРДИЕВА.