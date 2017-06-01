Нас хотят поссорить с соседями

Решение Молдовы может осложнить работу ОКК в Приднестровье.

Четверо из пяти высланных из Молдовы российских дипломатов работали в Объединенной контрольной комиссии. Без них работа ОКК может прекратиться. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами Балтийского федерального университета им. И. Канта. Глава российского дипведомства прокомментировал решение официального Кишинева.

«Правительство вдруг выгнало пять человек, сотрудников нашего посольства. В основном тех, кто работает военным атташе. Это люди, которые обеспечивают функционирование Объединенной контрольной комиссии, которая состоит из представителей Кишинева, Приднестровья и Российской Федерации. Они регулярно обсуждают вопросы, связанные с безопасностью на линии соприкосновения Приднестровья с остальной Молдовой. Взяли и выгнали. Эта комиссия не сможет работать», – рассказал студентам министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Глава российского дипведомства отметил, что в ответ на действия Кишинева Москва могла ввести ограничения на работу трудовых мигрантов из Молдовы. Однако Президент России Владимир Путин на данном этапе принял решение этого не делать.

«Поймите ради Бога, бесконечно терпеть попытки, унижать кого-то, это кому-то очень трудно. У нас народ терпеливый, я уже говорил, сердобольный, и все эти наши качества остаются в силе. Но у нас еще народ гордый и готов за себя постоять. Мы же знаем, что это не Кишинев придумал. Кишиневу для этого нет никакой свободы маневра. Надо прекрасно понимать, кто хочет поссорить с нашими соседями. В каких-то случаях, как с Украиной, это удалось, настроили страну в каком-то качестве в антироссийском ключе», — подчеркнул дипломат.