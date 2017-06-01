Вадим Красносельский: «К федерализации сегодня никто не готов»

Президент Вадим Красносельский провел брифинг, где рассказал о своем визите в Москву и рабочей встрече с российским вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Эта встреча состоялась в нынешний вторник. Один из ее результатов – Россия окажет республике помощь, в том числе и финансовую, учитывая сложное положение вокруг ПМР.

Об энергоконтракте

«Прежде всего я поблагодарил Дмитрия Олеговича за его большой вклад в восстановление контракта между Молдавской ГРЭС и Молдовой. Он принял в этом очень активное участие», – отметил глава нашей республики.

По словам Вадима Красносельского, энергоконтракт уже в действии – подача электричества в Молдову началась в ночь с 6 на 7 июня. Цена контракта – 45 долларов за один мегаватт-час.

«Самое главное достижение – в том, что это чистый, открытый контракт, без посредников и теневых схем. Он заключен напрямую между станцией и молдавским потребителем – «Энергокомом». Цена продажи нас вполне устраивает, потому что раньше, при наличии теневых схем, она была ниже. Мы сторонники честных отношений как в бизнесе, так и в политике», – подчеркнул Президент.

О российских дипломатах и формате «5+2»

Вадим Красносельский убежден, что высылка из Молдовы группы российских дипломатов, четверо из которых были членами Объединенной контрольной комиссии, – это попытка парализовать работу ОКК.

«Есть желание некоторых политиков, даже участников формата «5+2», выдавить и ПМР, и Россию со всех площадок переговорного процесса, в том числе и из ОКК, которая управляет всей миротворческой операцией. Это весьма опасно в нынешней ситуации», – полагает глава нашей республики.

Он отметил, что и в самом формате «5+2» масса проблем. Его работа сегодня фактически заморожена.

«30 марта я предложил президенту Молдовы Игорю Додону подписать совместное заявление на имя Действующего председателя ОБСЕ Себастьяна Курца о незамедлительном созыве формата «5+2» без предварительных условий. Сегодня уже начало июня, а инициативы от Кишинева нет. О чем это говорит? Молдова не заинтересована в созыве формата или какие-то другие факторы мешают?» – задал вопрос Вадим Красносельский.

«Я и сейчас обращаюсь: Игорь Николаевич, давайте подпишем и направим обращение Действующему председателю ОБСЕ. Это будет гарантия созыва переговоров», – подчеркнул Президент на брифинге.

О «поощрении и принуждении»

Журналисты спросили, обсуждался ли в Москве новый план под названием «Реинтеграция Приднестровья: поощрение и принуждение». Этот план, как известно, был представлен молдавским «Институтом эффективной политики» в начале июня. Сразу скажем, что «принуждения» там куда больше, чем так называемого «поощрения».

«Я краем затронул этот план, но он настолько глуп, что даже не хотелось тратить драгоценное время рабочей встречи на обсуждение того бреда, который там нанесен на бумагу. Нас уже пробовали принуждать – и в 1992 году, и после. Что из этого получилось, вы прекрасно знаете», – сказал Президент.

По его словам, если Молдова действительно хочет стать привлекательной, ей надо принимать решения в пользу приднестровского народа. «Но за последние полгода здесь со стороны РМ нет абсолютно никакого позитива. Более того – президент Додон поддержал выставление совместных молдо-украинских постов на границе с Приднестровьем», – констатировал Вадим Красносельский.

О федерализации

Как считает глава нашей республики, сегодня надо честно признать – к федерализации не готовы ни ПМР, ни Молдова.

«Я задал вопрос Игорю Николаевичу Додону: если вы говорите о федерализации, готовы ли вы поменять молдавскую конституцию и законы, часть законов отменить, дать русскому и украинскому языкам статус государственных на территории федерации, придать статус российским войскам на территории Приднестровья? Наверное, не готовы. А если так, то давайте отойдем от политики и начнем решать экономические и гуманитарные вопросы, от которых сегодня зависит жизнь простых людей», – сказал Президент ПМР.

Он напомнил – работать есть над чем. «Давайте разблокируем наконец-то станцию Слободка и дадим возможность Молдавскому металлургическому заводу и другим предприятиям Рыбницы вывозить продукцию по железнодорожной ветке, а не автомобильным транспортом, который обходится очень дорого. Давайте дадим право нашим предприятиям растаможивать продукцию в Тирасполе, а не тащить ее в Молдову и затем опять возвращать в Приднестровье. Давайте все-таки займемся вопросами окончательного признания приднестровских номерных знаков и дипломов», – призвал Вадим Красносельский.

Сергей Гришин.