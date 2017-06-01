Самая современная школа строится в Рыбнице

Еще один, уже 11-й по счету, объект, возводимый в Приднестровье по линии АНО «Евразийская интеграция», появится в Рыбнице. Директор этой автономной некоммерческой организации Александр Аргунов проверил, как идет строительство 6-й школы.

Периметр здания образовательного учреждения уже полностью закрыт, готова крыша и завершено остекление. Далее – отделка фасада. Последние партии материала для него в скором времени доставят из Украины. На стройке есть недоработки по вине прежнего генподрядчика. Несмотря на трудности, работы продолжаются в штатном режиме. «Приходится всё это устранять за счет нового генподрядчика. Но люди работают, понимают важность объекта для республики, ведь он строится для детей. Пока все идет хорошо», – отметил Александр Аргунов. В настоящее время в Приднестровье эксплуатируются уже 10 объектов, построенных и оснащенных по линии АНО «Евразийская интеграция» в рамках программы российской помощи.