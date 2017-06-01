Ради жизни на земле…

В Тирасполе планируют установить памятный знак, посвящённый 25-й годовщине со дня начала миротворческой операции на берегах Днестра. Соответствующее обращение общественной организации «Миротворец» рассмотрела комиссия столичного горсовета по соцполитике, образованию, культуре и спорту. Установить знак предлагают на здании контрольно-пропускного пункта ОГРВ. И госадминистрация, и профильная комиссия обращение поддержали и приняли решение вынести вопрос на сессию горсовета. В этом году миротворческая операция на Днестре отметит 25-летие. Эксперты, политики и журналисты единогласно признают действующий в Приднестровье миротворческий механизм уникальным и одним из самых успешных в мире. Факты говорят сами за себя: за все время пребывания на берегах Днестра трехсторонней миротворческой миссии под эгидой России не произошло ни одного вооруженного столкновения между конфликтующими сторонами, не погиб ни один миротворец, а ситуация в Зоне безопасности остается контролируемой и управляемой.