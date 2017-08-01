Идем на Варшаву!

На прошлой неделе «Шериф» узнал своего соперника по Лиге Европы. Стал им польский клуб «Легия». Первый матч команды сыграют в Польше 17 августа, ответный – в Приднестровье 24 августа.

Не стоит заранее радоваться, что нам не попался потенциальный «Зенит» или «Марсель». «Легия» – тот еще сюрприз, от которого не знаешь, чего ожидать. В прошлом году команда сражалась в Лиге чемпионов, и все ее запомнили по сумасшедшим 3:3 с «Реалом». Так что с чемпионами Польши ожидаются очень напряженные поединки.

Если говорить о статистике, то «Шериф» ни разу не играл в еврокубках с польскими клубами, а вот у других наших коллективов такой опыт имелся. «Тилигул» в 1999-м проиграл «Полонии», а в 2005-м – «Погони». У ФК «Тирасполь» воспоминания о Польше были получше: в 2006 году они одолели «Лех».

В преддверии важнейшей встречи «желто-черные» пополнились еще одним нападающим – 24-летним норвежцем хорватского происхождения Златко Трипичем. «Я с нетерпением жду матчей в Лиге Европы. Нам предстоит очень важная игра. Мы должны сделать этот шаг. Он трудный, но мы хотим играть в групповом турнире», – рассказал новичок.

Пока суть да дело, в выходные прошли матчи 5-го тура национальной дивизии по футболу. «Шериф» принимал в родных стенах другую приднестровскую команду – «Динамо-Авто». Хозяева уверенно победили со счетом 3:1, хет-трик оформил 18-летний Виталий Дамашкан, а «автомобилисты» огрызнулись голом Дмитрия Поповича на 91-й минуте, который в день своего 34-летия переквалифицировался из защитника в нападающего.

Из других результатов тура следует выделить матч «Заря» – «Дачия» (0:1). Наш уроженец Александр Пащенко принес «дакам» минимальную победу, поразив ворота своего брата Сергея, голкипера «Зари». «Милсами» на последних минутах вырвал победу у «Петрокуба» (1:0), повеселились «Сфынтул Георге» и «Спикул» (4:3), а «Зимбру» неожиданно проиграл «Сперанце» со счетом 0:1.

Можно поздравить бывшего полузащитника «Шерифа» Раду Гынсаря: он отметился первым голом за свою новую команду – «Хапоэль» из Хайфы (Израиль). В 3-м туре Кубка Тото в матче с «Бней Сахнином» футболист сравнял счет на 33-й минуте, и тем самым помог своему коллективу избежать поражения в этой встрече (1:1).

Андрей РАДЛОВСКИЙ.