В их семье живёт счастье

Французский писатель Андре Моруа как-то сказал, что счастливый брак — это долгий разговор, который всегда кажется слишком коротким. С ним не может не согласиться семейная пара Петровых из Тирасполя, для которых 50 лет совместной жизни пролетели на одном дыхании.

Несмотря на солидную дату, до сих пор свежи воспоминания о первой встрече, когда Нина Ивановна и Иван Александрович пересеклись взглядами в одном из цехов Камышинского текстильного комбината (Волгоградская область), где оба работали. То, что сразу понравились друг другу, скрывали, но на вечере отдыха молодой моряк-подводник все же решился и пригласил девушку на танец, затем ещё на один, проводил домой, предложил встретить Новый 1967 год в компании друзей. Она согласилась. Последовали красивые ухаживания, цветы, прогулки, и наконец, предложение руки и сердца.

«Моя Нина – это подарок судьбы, мой человек. Лучше её не найти!» – с волнением в голосе говорит Иван Александрович, а Нина Ивановна в это время смотрит на супруга глазами по-настоящему счастливой женщины. Она, кажется, как и 50 лет назад, так же смущается, разве что только не краснеет. «А чем Иван Александрович вам приглянулся?» – спрашиваю я у хранительницы семейного очага. «Он был серьезен не по годам, не болтливый, цельный, ну и, конечно, очень внимательный ко мне».

В ноябре 1969 года в семье Петровых на свет появляется долгожданный первенец – сын Александр. Нина Ивановна как мудрая женщина все домашние обязанности берет на себя, предоставив возможность мужу получить образование. «Днём он работал, а по вечерам учился в техникуме. А вот выходные дни всегда проводили вместе. Эта традиция нашей семьи. Не было такого, чтобы мы отдыхали порознь», – рассказывает Нина Ивановна.

В Тирасполь Петровы переехали в июле 1973 года. И вот по какой причине. К этому времени к сдаче в эксплуатацию готовился хлопчатобумажный комбинат (ныне ЗАО «Тиротекс»), куда требовались специалисты. «Сначала «в разведку» отправился я. Солнечный и плодородный край пришелся мне по душе: отличный климат, изобилие фруктов и овощей. К тому же, молодым специалистам обещали в течение года выдать ордер на квартиру», – вспоминает глава семьи. «Нам здесь очень понравилось, ни разу не пожалели о том, что переехали. Кстати, квартиру – трёхкомнатную, получили спустя уже три месяца», – дополняет мужа Нина Ивановна.

На ХБК устроились по специальности: Иван Александрович – мастером по ремонту оборудования, Нина Ивановна – экономистом. Стоит отметить, что в полную мощь предприятие заработало только в декабре 1973 года. Как вспоминает Иван Петров, при входе в здание комбината на стене висели большие цифры, а под ними надпись: «До запуска осталось … дней»: «А ещё запомнилась встреча коллектива предприятия с первым секретарем ЦК Коммунистической партии Молдавии Иваном Бодюлом и министром культуры СССР, депутатом Верховного Совета СССР Екатериной Фурцевой. Собрались все рабочие комбината. Каждому хотелось увидеть этих людей, задать вопросы. Приятно, что наши чаяния были услышаны и многие воплощены в жизнь». «Коллектив был замечательный. Все молодые, полные сил и энтузиазма. Иван Александрович был на хорошем счету у начальства, рабочие его ценили и уважали. Он – ветеран труда, награжден орденами «Знак Почёта» и Трудового Красного Знамени», – с гордостью рассказывает о муже Нина Ивановна. Он опускает глаза: «Не стоит, не люблю я публичности».

Возвращаемся вновь к теме семьи. Узнаю, что уже в Тирасполе у Петровых родилась дочь Наталья, которая сейчас живет в Москве, а вот сын Александр – в Тирасполе. «Дети дружные, нас это не может не радовать. Мы воспитывали ребят на личном примере. Учили уважать старших, в случае необходимости – протягивать руку помощи. Сегодня они применяют этот опыт в своих семьях. Внуки (а их у нас трое – двое парней и одна девочка) тоже «одаривают» своими результатами и достижениями. Несмотря на то, что они уже взрослые, звонят, сообщают о том, что происходит в их жизни», — рассказывает Нина Петрова.

Будучи на пенсии, супруги не скучают: Нина Ивановна, например, вышивает картины и иконы бисером, ухаживает за цветочной клумбой во дворе дома. Иван Александрович всегда готов помочь по дому, починить что-нибудь, отремонтировать, а ещё он увлекается политическими обзорами и просмотром спортивных передач.

Золотую свадьбу, как говорят супруги, отметили скромно, в кругу семьи: «Сын пригласил нас в кафе. Пришли внуки, дочь. Мы – не любители шумных компаний, да и к чему эта помпезность?! Главное, чтобы родные были рядом».

Ну и в завершение беседы не могла не спросить о секрете счастливой семейной жизни этой замечательной супружеской пары: «Семья должна создаваться по любви. С годами чувства дополняем терпением и уважением друг к другу. Не стоит одному из супругов ставить себя выше другого – ни к чему хорошему это не приведет. Стараться решать проблемы, а они есть абсолютно в каждой семье, совместно и мирно».

Ирина Круглова.