Скоро в школу!

Почти во всех из 62 учебных и дошкольных учреждений Тирасполя подготовка к новому учебному году близится к завершению.

В скором времени все школы и детсады посетит специальная комиссия, которая и оценит состояние зданий.

Начальник столичного УНО Стелла Бай рассказала, что в 51 учреждении уже осуществлена промывка систем теплоснабжения и водоотведения, в трех — проведен ремонт кровли, во всех — плановая проверка приборов энергоучета, средств пожаротушения. Продолжаются ремонтные работы в МДОУ № 50 (система отопления); в средней школе № 16 (санузел); в детском саду № 48 (пищеблок) и в средней школе № 18 (спортивный зал). В целом на начало августа 80% всех учреждений народного образования города готовы.

В соответствии с планом проводятся подготовительные работы и в учреждениях управлений культуры, физкультуры и спорта. Так, в центральной городской библиотеке и Тираспольском объединенном музее осуществляется ремонт системы отопления. Замена радиаторов предстоит в детской художественной школе им. А.Фойницкого, небольшой ремонт пройдёт в музыкальной школе им. П.Чайковского и школе искусств им. С.Рахманинова.

Наш корр.