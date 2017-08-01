Спорт без вреда для реки

Всякий воспринимает рыболовство по-своему. Заядлые рыболовы-мужчины не могут прожить без романтики холодного утра на реке и раннего хорошего клева, а также бесконечных баек о том, как словил осетра весом в два центнера, в то время как большинство женщин ума не приложат, как это так может «затягивать» рыбалка.

В Приднестровье широко развито, кроме того, спортивное рыболовство. Это в какой-то мере философский вид спорта по принципу «поймал-отпустил», провозглашающий бережное отношение к рыбе без нанесения ущерба и оказание необходимой помощи экосреде по потребности. О рыбалке как средстве релаксации японская поэтесса Фукуда Тиё-ни написала замечательное хокку: «Удочка в руке. Чуть коснулась лески летняя луна». Тем временем, в минувшие выходные на берегу Днестра между селом Карагаш и Слободзеей отнюдь не релаксировали. Там проходил Кубок Приднестровья по спортивному лову рыбы фидером, одним из организаторов которого выступила республиканская спортивная организация «Клуб спортивного рыболовства».

Несмотря на нестерпимую августовскую жару, в турнире приняли участие 30 команд по два человека в каждой. Семь команд представляли украинские города Одессу и Николаев, еще две приехали из Молдовы. Дело в том, что в друзьях у приднестровских рыболовов много любителей из соседних стран, и когда «Клуб спортивного рыболовства» анонсировал грядущее масштабное для любителей рыболовства событие, молва о нем разлетелась достаточно быстро.

Все бы хорошо, но как участники Кубка спасались от жары? «У всех без исключения спортсменов присутствует высокая сила духа, кроме того, многие запаслись специальными вещами, оберегающими от солнца, теми же термомайками, – рассказывает Юрий Урсул, представитель приднестровского клуба рыболовов. – Нам навстречу также пошли судьи: с позволения соседних участников, они разрешили время от времени заходить в воду и окунаться. Безусловно, условия ловли рыбы при такой температуре осложнились, однако это придало соревнованиям дополнительный экстрим».

Кубок по спортивному лову рыбы фидером прошел в два дня. Спортсмены-любители определяют рельеф дна грузилами, закармливают свои точки – и тур рыбной ловли стартует. После первого дня на победу претендовали сразу семь команд, и пьедестал зависел только от результатов воскресенья. Первое место досталось «Тирас Фидер Тим-2» (Юрий Урсул, Ярослав Цуркан), на втором месте тоже столичная пара – «Тирас Фидер Тим» (Руслан Хмельницкий, Геннадий Акимов). За ними расположилась кишиневская команда, а одесситы из «Океана» заняли четвертое место в командном зачете.

В личном зачете рыболовы тоже боролись до самого сигнала сирены. В итоге победил тираспольчанин Руслан Хмельницкий, а компанию в тройке призеров ему составили Юрий Урсул и Константин Грищенко из Одессы.

Что отметили приезжие любители рыбалки, так это качественную организацию соревнований, от которой все остались в восторге, в том числе и благодаря госадминистрации Слободзейского района. На берегу Днестра заранее устроили уборку, снабдили участников дровами, холодной питьевой водой. Форс-мажорным ситуациям были готовы воспрепятствовать дежурившие сотрудники милиции и «скорая помощь». А спонсорами мероприятия выступили Парканский мясокомбинат и фермерское хозяйство «Фикс».

В сентябре-октябре, как рассказали в «Клубе спортивного рыболовства», в Приднестровье пройдут очередные соревнования по рыболовству. Планируют наши любители нанести ответный визит на Кубок Молдовы, который пройдет в конце августа. А в двадцатых числах сентября анонсирован Кубок дружбы в Беларуси, где соберутся команды со всех стран СНГ, а команда Приднестровья выступит под нашим национальным флагом.

Андрей ПАВЛЕНКО.