Будьте честны со своим зрителем!

25 лет творческого поиска, экспериментов, открытий и находок. Это образ жизни для тех, чья судьба связана с государственным телеканалом – Первым Приднестровским.

Конвейер по производству новостей, передач, спецпроектов, программ стал не только местом работы, но и настоящим домом для тех, кто был первооткрывателем телевизионного моря Приднестровья. Одной из первых была Валентина Рыкованова, которая 13 лет посвятила работе на ТВ ПМР (таким было первое название телеканала, впрочем, так его называют многие и сегодня). Мы встретились с Валентиной Николаевной накануне юбилея телеканала, который отмечается сегодня.

Валентина Николаевна с особой теплотой и любовью вспоминала коллег, годы работы, когда никто ещё не знал у нас в республике, что такое телевидение, как его создавать, не имея для этого специальной техники, образования, да и условий. Шёл 1992 год, ознаменованный далеко не самыми радужными событиями в судьбе ПМР. «Государству был необходим не просто информационный источник. На тот момент уже существовало радио, но важно было не просто рассказать, но и показать за пределами только что созданной республики, что здесь происходит. Ведь правдивой, достоверной информации о развязанной Молдовой войне не было на телеэкранах. Это должны были сделать мы, приднестровцы», – отметила Валентина Рыкованова. Первое вещание велось по кабельным сетям. Выпуски новостей транслировались (по мере поступления информации) два, а затем три раза в неделю, где своевременно и достоверно рассказывали приднестровцам о происходящих в республике событиях. Знаковой фигурой при рождении государственного телеканала стала его первый главный редактор Людмила Шульга. «Сначала она работала буквально одна. Собирала, читала новости. Без неё ничего бы не состоялось, а может, было бы и по-другому, но лучше не было бы», – вспоминает наша собеседница Валентина Рыкованова. Руководство республики, понимая, что государству необходимо своё телевизионное СМИ, отправило небольшой коллектив на стажировку в Москву. Первые новостные выпуски телезрители смотрели несколько раз в неделю. Никаких суфлёров, когда диктор читает текст, глядя в камеру, не было. Тексты, всё, что надо было произнести, дикторы заучивали и читали с листа. Право на ошибку было чревато тем, что очень объемные тексты, чем иногда грешило в то время ТВ, приходилось перезаписывать многократно. Ведь тогда ещё не знали, что такое монтаж.

Рыкованова появилась на телевидении спустя несколько месяцев после выхода первых информационных выпусков. Филолог по образованию, она себя не представляла в этой телевизионной «кухне», но интерес был большой. Начала с нескольких репортажей, которые пошли в эфир. В работе пригодились филология и владение украинским языком – в созданной украинской редакции, которую спустя несколько месяцев она и возглавила. Затем её назначили главным редактором телевидения и заместителем министра информации и телекоммуникаций. «Это было самое счастливое время. И знаете, ни я, ни мои коллеги тогда не думали о карьере. Нам хотелось выделиться и заявить о себе только в творческом плане, а мыслей о служебной лестнице не было. Хотелось одного: чтобы телевидение стало народным, чтобы его смотрели», – отметила моя собеседница. Тогда телевизионщики были ограничены во всём – имелось всего несколько видеокамер, два монтажных комплекса, не хватало транспорта. Приходилось работать до 2-3 часов ночи, а иногда и до утра. И даже в таких условиях сотрудники выжимали максимум оперативности. Один известный российский режиссёр как-то отметил: «Что такое газета? Это сумасшедший дом. А телевидение? Это сумасшедший дом во время пожара!». Сегодня многое изменилось, потому что технические возможности телевидения (да и газеты) значительно облегчили труд журналиста в деле сбора, обработки и передачи информации. «Нам повезло, что у нас был Борис Акулов – грамотный, знающий «технарь» (на тот момент председатель государственного комитета по информации и печати. – Прим. автора). Потом появился Игорь Никитенко. Он умел и знал, как решать технические вопросы, у него были здоровые амбиции. При нём телевидение научилось зарабатывать на рекламе. Необходимо было чинить технику, приобретать новое оборудование», – вспоминает Валентина Николаевна. Значительно расширило технические возможности новое масштабное поступление аппаратуры. Среди техники был компьютер «Макинтош», который мог работать как телевизор. Он был оснащён клавиатурой, компьютерной мышью, к нему можно было подключать видеомагнитофон. «Макинтош» – такое волшебное слово. Мы считали, что это вершина и предел в обработке информации. Потом, конечно, телевидение еще не раз проводило весомое техническое перевооружение, что, несомненно, радовало работников ТВ, а мы, в свою очередь, – наших зрителей. Государство всегда осознавало, что телевидению необходимо развитие, и даже в самые нелегкие в экономическом плане времена», – отметила Валентина Рыкованова.

Буквально с самого начала работы телевидения пришло осознание, что все отснятые видеоматериалы станут историческими и их необходимо сохранять. Понимали, что нужен видеоархив, чтобы не утратить бесценные кадры того времени. (Очередное техническое перевооружение на приднестровском телеканале с переходом на цифровую технику произошло только в 2000 году). Бурлящий поток событий, постоянно поступающая информация и последующая её передача в эфир ложились на плечи творческой и технической части коллектива. Чтобы этот непростой механизм работал, нужна была твёрдая рука, которая бы держала всё воедино. С этим успешно справлялась главный редактор Людмила Шульга. «Люди творческие – это сложный коллектив. Каждый со своими идеями, амбициями. Бывали и слёзы, и эмоции зашкаливали. Мы приходили к ней в кабинет, спорили, доказывали, и немало крови ей попортили, – вспоминает с улыбкой то время Валентина Николаевна. – Мы были как своего рода эскимо без красивой обёртки, но всё было по-настоящему, и мы с большой любовью относились к своей, мы были уверены в этом, важной для приднестровцев работе».

Сегодня на государственном канале новое поколение телевизионщиков, которые не менее преданы миру телеэфира. Руководство и коллектив работают над созданием студии и декораций, здесь будут записываться новые программы и возрождённые проекты. «Подтянули в техническом плане монтажную работу, операторское искусство – это делается для качественного телевизионного продукта. У нас молодой коллектив в новостной редакции. Они перспективны, растут и раскрывают творческий потенциал. Телевидение стало динамичным, стремительным. От работника требуются быстрота принятия решения, оперативность. Понятие «новость» сводится к тому, что сейчас это произошло и через 5 минут это должно быть в эфире», – рассказал директор Приднестровской телерадиокомпании Игорь Никитенко. Как признался руководитель, на телевидении он с 1994 года, но тогда даже представить не мог, что спустя 25 лет возглавит большой коллектив телевизионщиков. Молодым коллегам Валентина Рыкованова пожелала неизменного желания работать для зрителей: «Сегодня лучше, чем вчера, и завтра будет лучше, чем сегодня! Дружите и любите своих зрителей. Это непросто, но будьте с ними честны».

Первый Приднестровский – это шесть редакций. С раннего утра до поздней ночи кипит жизнь: рождаются сотни новостных сюжетов, десятки проектов различной тематики, начиная от острых, злободневных программ до спортивных и развлекательных. Большая студия, как в калейдоскопе, трансформируется несколько раз в день под развлекательные передачи утреннего эфира, авторские проекты и выпуски новостей на трёх официальных языках. И так каждый день на протяжении 25 лет в будни, выходные и праздники для того, чтобы мы, зрители, в любое время могли включить телевизор и узнать последние новости или посмотреть любимую передачу.

Ирина ГЕРАСИМОВА.

Редакция газеты присоединяется ко всем поздравлениям в адрес коллег-телевизионщиков. Желаем свежих репортажей и ярких новостей. Успех пусть любит вас, друзья!