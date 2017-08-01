О важном, актуальном и насущном

Во время проведения очередного информационного часа в Рыбницкой госадминистрации обсуждались разнообразные вопросы, касающиеся внешнеполитической и внутриэкономической ситуации.

Заместитель главы госадминистрации по социальным вопросам Юрий Молдовский проинформировал присутствующих руководителей муниципальных предприятий и учреждений о праздновании 25-летия миротворческой миссии России в Приднестровье, отметив, что российские миротворцы были и остаются гарантом мира и стабильности в нашей республике.

Присутствующие с сожалением восприняли информацию о недружественных действиях молдавского руководства, воспрепятствовавших приезду в Приднестровье Спецпредставителя Президента России по Приднестровью Дмитрия Рогозина. Были рассмотрены и другие внешнеполитические вопросы. С интересом была заслушана информация о работе министерства экономического развития по укреплению сотрудничества с российскими регионами, в частности, с Московской, Брянской областями и Новосибирском.

Докладчик рассказал об изменениях в сфере лицензирования по экспорту зерна и маслосемян, а также в сфере пенсионного обеспечения инвалидов детства.

Большое внимание было уделено ситуации внутри республики, а также положению в городе и районе. На прошлой неделе состоялись общественные слушания по бюджету на 2017 год, который был впоследствии утвержден на сессии горрайсовета. Основная часть бюджета направлена на исполнение социально направленных статей. В нём предусмотрено и обеспечение финансирования инфрастуктуры города и сел района. Приняты целевые программы содержания жилого и дорожного фондов. Были озвучены вопросы подготовки к новому учебному году. С 14 августа начинает работу приемная комиссия по готовности учреждений народного образования к новому учебному году. По-прежнему в центре внимания вопросы экологии и природоохранной деятельности.

Юрий Молдовский выразил благодарность рыбничанам, внесшим свой вклад в финансирование строительства мемориала защитникам Отечества, а также строителям фирмы «Радикал», которые возвели монумент в короткие сроки.

На мероприятии рассматривался и вопрос подготовки к празднованию Дня Республики.

Дина ЛИСТЮГИНА.