Необходимы политическая воля и поддержка общественности

На рабочем совещании в Правительстве обсудили вопросы финансирования системы здравоохранения.

Под руководством премьер-министра Александра Мартынова в работе приняли участие его заместители Алексей Цуркан и Татьяна Кирова, а также министр здравоохранения Андрей Гуранда.

Алексей Цуркан и Андрей Гуранда рассказали об итогах рабочей поездки. Правительственная делегация посетила Международную летнюю школу ВОЗ по финансированию системы здравоохранения во время реформ. С проблемами финансирования отрасли сталкиваются государства СНГ и ЕС. «Интересны были материалы относительно того, как правильно наладить систему финансирования, где искать источники, как обеспечить аккумулирование данных средств», – сказал Алексей Цуркан.

Руководитель минздрава считает, что вопрос финансирования отрасли является актуальным для республики, «потому что мы сами столкнулись с ситуацией длительного застоя в развитии системы здравоохранения». Как отметил министр, посещение подобной школы позволяет избежать ошибок других государств в области здравоохранения. «Система реформирования здравоохранения – это комплексная программа. Во многих вопросах нам проблематично самим справляться – и в обучении кадров, и в анализе ситуации. Здесь есть помощь международных организаций, в том числе Всемирной организации здравоохранения», – подчеркнул Андрей Гуранда.

В Приднестровье программы по линии ВОЗ реализуются уже много лет. Международная организация приглашает экспертов, которые проводят в республике обучающие занятия.

«Идут работы по открытию стимуляционного центра в Центре матери и ребенка, ремонтные работы по открытию школ сахарного диабета для взрослых и детей, школы материнства. ВОЗ реализует эти проекты», – рассказал Андрей Гуранда о нынешней работе организации.

«В ходе работы с экспертами ВОЗ и руководителями систем здравоохранения других стран мы начали набрасывать план мероприятий, который можно было бы реализовать до конца 2017 года и, возможно, разработать государственно-целевую программу и принять ее в качестве закона», – отметил Алексей Цуркан.

В представленном документе содержится ряд позиций, среди которых – анализ классификации текущих проблем отрасли, цели, задачи и основные направления системы здравоохранения, обозначение источников и основных инструментов финансирования, механизм и порядок осуществления контроля, разработка и утверждение клинических протоколов диагностики лечения и др.

Для реформирования отрасли необходимы политическая воля и поддержка со стороны общества, отмечалось в ходе совещания. По поручению Александра Мартынова, профильное министерство разработает «дорожную карту» по вопросу реформирования системы здравоохранения. Обязательными ее позициями должны стать повышение квалификации работников, повышение заработной платы медсотрудникам, изменение системы ассигнований в отрасль.

Также будут разработаны пилотные проекты на базе некоторых лечебных учреждений.

«Мы постараемся их запустить в 2018 году и апробировать на них новые взгляды на работу системы здравоохранения, что позволит избежать грубых ошибок в государственном масштабе», – сообщил руководитель минздрава.