Электронный документооборот

Премьер-министр побывал на презентации компонентов электронного правительства.

осслужба связи ПМР представила программное обеспечение для электронного документооборота и системы межведомственного обмена данными, а также единого реестра государственных услуг. На презентации побывали премьер-министр Александр Мартынов совместно с вице-премьерами Алексеем Цурканом и Станиславом Касапом и руководителями нескольких ведомств.

Главная цель – чтобы каждый житель республики мог заказывать государственные услуги, минуя кабинеты чиновников и многочасовые очереди. Для этого послужит «Единый реестр государственных услуг ПМР». В перспективе любую государственную услугу на данном портале сможет получить как физическое, так и юридическое лицо.

«Здесь сформированы категории, по которым рассортированы различные предоставляемые гос-услуги. Также они рассортированы по ведомствам, которые предоставляют ту или иную услугу. Пользователь либо сам выбирает услугу из соответствующей категории, либо задает в поисковой строке часть названия госуслуги. И система сразу выдает ему все имеющиеся, подходящие по запрошенному ключевому слову, услуги», – рассказал начальник управления государственной политики в области информационных технологий ГС связи ПМР Николай Пекельняк.

Далее пользователь может ознакомиться с описанием услуги, тем, какие документы необходимы для ее получения. Представлены там и их образцы (шаблоны) для заполнения.

«Эта система, на мой взгляд, будет чиновников дисциплинировать, потому что исключается прямой контакт. Она не должна оставлять должностным лицам шанса затягивать процесс, просрочить его. Есть нормативный срок, и в эти сроки услуга должна быть предоставлена», – обсуждая с руководителями ведомств представленный продукт, подчеркнул Председатель Правительства.

В ходе презентации представили и систему межведомственного обмена данными, и программу межведомственного электронного документооборота, сообщает пресс-служба Правительства.

Система межведомственного обмена данными – это многофункциональный сервис, расположенный на вычислительных мощностях государственной службы связи. К нему могут обращаться как промежуточные информационные системы или программное обеспечение посредством прямых запросов, так и пользователи напрямую – сотрудники госорганов, через специализированный веб-интерфейс.

В ходе презентации также не раз отмечали, что на сегодняшний день во многих ведомствах ведется внутренний электронный документооборот, и при этом используется различное программное обеспечение. Поэтому при разработке программы межведомственного электронного документооборота эти реалии были учтены специалистами госслужбы.

«Данная система может работать как с ведомственными системами документооборота на базе решений IBM Lotus Notes, так и с любым другим программным продуктом локального (ведомственного) документооборота. Также межведомственный электронный документооборот позволяет сформировать и отправить документ даже в ведомство, в котором отсутствует какое-либо решение для электронного документооборота, тогда открыть и проверить его целостность и валидность можно будет через любой современный браузер. Но если в ведомстве не установлено никакого локального документооборота, отправить ответный документ будет невозможно», – отметил, представляя продукт, замначальника госслужбы Владимир Беляев.