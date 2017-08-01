В ближайшие дни поступит российская гуманитарная помощь пенсионерам

Председатель Правительства Александр Мартынов дал пресс-конференцию по итогам визита в Российскую Федерацию. Напомним, рабочая командировка премьера состоялась в начале этого месяца.

Опромежуточных итогах визита мы рассказывали ранее. Александр Мартынов провел встречи в федеральных органах власти и правительстве Московской области, прокомментировал ситуацию в Приднестровье телеканалу «Россия 24» и дал пресс-конференцию издательскому дому «Аргументы и факты».

На встрече с журналистами глава Правительства подробно рассказал о встречах, проведенных в РФ, и темах, поднимаемых в ходе них.

О надбавках к пенсиям

В ходе визита в РФ обсудили тему поступления в Приднестровье очередного транша гуманитарной помощи для пенсионеров. Планируется, что ее перечислят в ближайшие 10 дней.

О продолжении сотрудничества с Россией

Говоря о продолжении реализации социальных проектов, Александр Мартынов отметил, что в Приднестровье рассчитывают на помощь РФ в части реконструкции и строительства новых объектов. Однако сами власти республики также будут действовать в этом направлении. Так, со следующего года начнет работать целевой бюджетный фонд содействия капитальным вложениям. Средства из него направят на решение проблем социальной инфраструктуры.

Кроме этого, в адрес Спецпредставителя Президента РФ по Приднестровью Дмитрия Рогозина направлен ряд проектов по продолжению социальных программ. Это строительство социального жилья, школ, детских садов, проведение уличного освещения, систем водоснабжения и водоотведения, прежде всего в сельской местности.

О выплатах заработных плат, пенсий и отпускных

Как рассказал премьер, сегодня Правительство изыскивает финансовые ресурсы на своевременную выплату в полном объеме данных средств, не прибегая к эмиссии. Однако в связи с тем, что налоговые доходы поступают неравномерно, фиксируются факты незначительных задержек в финансировании.

«Кроме того, сейчас у нас заканчивается проверка по ситуации с отпускными. Не все учителя получили отпускные вовремя, по мере выхода в отпуск. Эти средства выплачиваются из местных бюджетов республики. Вопрос изучается на уровне вице-премьера. По результатам этой проверки будут сделаны соответствующие выводы и будут приняты, не исключаю, жесткие решения», – отметил глава Правительства.

Об инвестициях

В ходе рабочей командировки говорили об изменении инвестиционного законодательства ПМР. Речь шла о заключении индивидуальных инвестиционных соглашений руководства республики с потенциальными инвесторами. В них будет прописана тарифная и налоговая политика, государственные гарантии для иностранного инвестора.

«Прорабатывался и вопрос действия на территории нашей республики решений российских судов, а действия судебных приставов были полностью легитимными на территории ПМР», – сказал Александр Мартынов.

В таких отраслях как промышленность и сельское хозяйство уже появились предложения. «У нас есть большое количество проектов и от российских инвесторов, и от европейских», – добавил Председатель Правительства.

О смене системы финансирования

По мнению Александра Мартынова, необходимо сократить и госрасходы государства. Здесь предлагается переход от сметного финансирования к нормативно-подушевому финансированию.

«Такой механизм себя исчерпал не только в ПМР, но и на постсоветском пространстве. Он привел к тому, что мы все деньги сегодня «проедаем». На этом фоне практически ничего не вкладывается в социальную инфраструктуру. Некоторые садики и больницы нуждаются в капремонте, а другие нужно перестраивать – сносить то, что есть, и возводить новые. Если государство не пересмотрит политику и структуру расходов, не будет подходить к этому более рационально и экономично, то мы получим коллапс. Яркий пример – это детский сад во Владимировке, где детей чуть не завалило кирпичами», – привел пример премьер-министр.

О миротворческой операции

Поднимали на встречах с российскими коллегами тему миротворческой операции на Днестре. Александр Мартынов высказал мнение, что некоторые представители ряда стран пытаются дискредитировать нынешний механизм миротворчества, заменив его на гражданскую миссию.

«Оснований для пересмотра принципов действующей миротворческой операции мы не видим и не советуем искать их всем остальным», – заключил глава Правительства.

Мария НИКОЛАЕВА.