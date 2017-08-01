В Дубоссарах развивают туризм

В советские времена Дубоссары привлекали туристов уникальным природным ландшафтом, мягким климатом и близостью реки. Сегодня местные власти хотят вернуть городу и району былую туристическую славу.

Для начала взялись за развитие инфраструктуры. В этом году благоустроили пляжи и места отдыха, занялись реконструкцией исторических мест. Теперь в городе постоянно работают два фонтана, а каждое воскресенье на площади Защитников играет духовой оркестр. Поддерживают развитие туризма и сами дубоссарцы.

В этом году супруги Юрий и Лариса Поята открыли в селе Гоян мини-отель в молдавском народном стиле. Постояльцам предлагают блюда национальной кухни, приготовленные по старинным рецептам. В перечне развлечений — рыбалка, вечер с молдавскими традициями, мастер-класс по вышивке и бисероплетению. Погостить в сельском домике уже приезжали туристы из Германии и Израиля.