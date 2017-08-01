Трагедии можно было избежать

Бендерским милиционерам на минувшей неделе удалось предотвратить два несчастных случая на воде. В обоих тонувшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

Первое ЧП произошло около двух часов дня в районе автомобильного моста, соединяющего Парканы и Бендеры. 32-летний мужчина прыгнул в Днестр с 30-метровой высоты. От удара о воду травмировал шею. Почти в бессознательном состоянии он едва удерживался на поверхности воды. На помощь пострадавшему пришли спасатели, дежурившие на городском пляже. Мужчина был передан сотрудникам «скорой помощи», а после госпитализирован в травматологическое отделение Бендерской городской больницы. В настоящий момент угрозы жизни и здоровью пациента нет. Как оказалось, бендерчанин находился в состоянии алкогольного опьянения. Придя в себя, спасённый пояснил: прыгнув с моста, он осуществил мечту своего детства. Правда, не думал о том, что рисковал стать инвалидом.

Другой случай опасного поведения на воде произошел спустя три дня в парке «Дружбы народов» микрорайона Солнечный г. Бендеры. В полдень, изрядно выпив, двое приятелей отправились купаться. 31-летний горожанин, едва державшийся на ногах, вошёл в озеро и тут же начал тонуть.

Более трезвый приятель не смог вытащить утопающего. Трагедию предотвратили сотрудники бендерского филиала управления вневедомственной охраны МВД ПМР, прибывшие к месту происшествия по звонку очевидцев. Милиционеры вытащили мужчин из воды и оказали им первую помощь. Горе-ныряльщик провёл ночь в Центре вытрезвления граждан.

По данным главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР, с начала года в республике утонули 20 человек, 15 из них – в период пляжного сезона. Все несчастные случаи произошли в не установленных для купания местах. Пятеро из погибших находились в состоянии алкогольного опьянения.

Спасателям и сотрудникам милиции удалось предотвратить 8 трагедий на воде, в числе спасенных – пятеро детей.

Олег Федоров.