Гибель малька на насосной станции: кто ответит?

В селе Выхватинцы Рыбницкого района произошло ЧП: в оросительном канале насосной станции обнаружены тысячи погибших мальков карася, тарани и карпа.

ак сообщил нашему корреспонденту главный специалист-инспектор госслужбы экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР Константин Кобзак после посещения места события, к гибели мальков могли привести отсутствие рыбозащитной сетки или ее повреждение: «Насосная станция существует с советских времен, оборудование изношено, скорее всего, и рыбозащитное оборудование также изношено и повреждено. Оросительный канал насосной станции находится в тихом заливе – обычно в таких местах и обитают мальки. После спада уровня воды десятки тысяч мальков, среди которых были особи по 200-300 граммов, остались погибать в маленьких лужах. Сотрудниками госслужбы зафиксировано не менее 55 тысяч погибших мальков. Часть удалось спасти, вернув их в реку. Сотрудниками госслужбы экологического контроля и окружающей среды ПМР ведется расследование случившейся экологической катастрофы. Помогут прояснить ситуацию этом вопросе фото- и видеодокументы с места событий».

Как считают многие рыбничане, неравнодушные к состоянию окружающей среды, данный случай должен стать поводом к проверке всех водоводов и трубопроводов предприятий, которые используют воду в технологическом процессе.

Дина Листюгина.