Война ему снится до сих пор…

Позиция «Мустанг». Апрель 1992 года. Оборону держала вторая рота народного ополчения и взвод четвертой роты республиканской гвардии. Фотография сделана вблизи села Дороцкое. На ней изображен мой герой.

Мой папа Иван Савельевич Дорунга – пример настоящего патриотизма. Когда мысли, душа и сердце посвящены стране. Когда возложение цветов – это действительно дань памяти и уважения. Когда в шкафу бережно хранится государственный флаг…

О событиях 92-го папе говорить сложно. Хотя хочется… Потому что эти страницы истории для многих все еще остаются неоднозначными, противоречивыми. А для него противоречий не было. Его дядя и дед пропали без вести на фронтах Великой Отечественной, его мать во время оккупации пострадала от румынско-фашистских захватчиков, его отец освобождал Молдавию. Папа не забыл об этом, ведь забыть – значит предать.

Когда начались боевые действия, отец работал на Григориопольском участке Тираспольского межрайонного производственного управления тепловых сетей и котельных. Вместе с другими рабочими попросился на позиции. Попал в народное ополчение. С особым трепетом рассказывает о сплоченности и героизме людей, которые в буквальном смысле слова с голыми руками встали на защиту своей Родины. Поначалу оружия на всех не хватало, кто-то брал охотничье ружье, а кто-то дубинку или арматуру.

Страха на лицах не было, и это поражало. Ровно, как и сами защитники, среди которых были и пенсионеры, и ребята 18-19 лет, и мальчишки-подростки. Сначала они помогали заполнять патронами магазины, а потом и сами стали отражать атаки… Один случай запомнился особенно: папа протянул сигарету товарищу, в ту же секунду раздался оглушительный взрыв, стало темно и очень-очень тихо, а парень, попросивший закурить, погиб… «Что еще сказать о войне? – переспрашивает отец, тяжело вздыхая. – Это кровь, слезы, пот, грязь, потеря близких…. Война – это страшно».

Сегодня папа возглавляет общественную ячейку защитников Приднестровья, проживающих в селах Делакеу и Красная горка Григориопольского района. Тревожные новости он переживает так же остро, как и события двадцатипятилетней давности. Война ему снится до сих пор…

Екатерина Дорунга.