На радость всем

Яркие качели, горки, лесенки и турники – есть где развернуться детворе! По периметру площадки установлены скамейки – для взрослых, чтобы могли наблюдать за детской игрой, почитать книгу или заняться вязанием.

Поздравить ребятишек и их родителей с приятным событием пришли глава Рыбницкой госадминистрации Вячеслав Фролов, депутат Верховного Совета ПМР Вадим Кравчук, глава сельской администрации Любовь Матушевская.

Вадим Кравчук пожелал детям расти активными, спортивными, здоровыми: «Депутаты совместно с Рыбницкой администрацией делают все возможное, чтобы и в городе, и в селах района были созданы нормальные условия для занятий спортом.

Только за последние дни были открыты два уличных спортивных комплекса в разных микрорайонах города, а теперь и детская игровая площадка. Глядя на счастливые улыбки детей, понимаешь, что важнее этого нет ничего на свете!».

А потом аттракционы освоили воспитанники сельского детского сада. Не отставали от них и школьники, пришедшие на мероприятие со своими родителями. Их развлекали клоуны-затейники из Рыбницкого ЦДЮТ, которые смогли создать праздничную атмосферу. А стаканчики бесплатного сладкого мороженого только добавили настроения и малышам, и взрослым, для которых нет большей радости, чем видеть своих детей счастливыми и веселыми.

Дина Листюгина. Рыбницкий район.