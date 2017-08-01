Незабываемые дни в «Орлёнке»

Лучшие дубоссарские гимназисты посетили Всероссийский детский центр «Орлёнок».

Десять лучших учащихся «МОУ «Дубоссарская гимназия №1» были поощрены поездкой в ВДЦ «Орлёнок»» от министерства просвещения за высокие результаты в учебном году и активное участие в жизни гимназии.

Незабываемая поездка продолжительностью 21 день завершилась. Руководитель делегации Алена Кобылянская, педагог-психолог гимназии, рассказала нашему корреспонденту о незабываемых впечатлениях детей, которые они получили, побывав в лучшей российской здравнице:

– Дубоссарские гимназисты были определены в лагерь «Штормовой». Он по внешнему виду привлекал своей схожестью с настоящим кораблем, и вошли в состав экипажей-отрядов вместе с победителями всероссийских и региональных олимпиад и конкурсов.

Во время смены ребята знакомились с морем, с морскими традициями, приобрели знания в области морских дисциплин и продемонстрировали свои лучшие качества.

Наши гимназисты отлично показали себя во многих соревнованиях и конкурсах, проводимых в лагере. Так, они заняли первое место в конкурсе строя и песни «Плечом к плечу шагает строй». В конкурсе «Равнение на знамя!» Артем Субботин, Денис Логин, Екатерина Котвицкая, Елизавета Аборнева и Мария Полибза стали победителями и призерами. Игорь Очеретный, Сергей Кобылянский и Артем Субботин заняли первое место в парусно-гребной регате между лагерями «Орленка», Денис Логин и Александр Юрьев стали победителями и призерами проходившей в лагере спортивной олимпиады. Совсем немного не хватило ребятам, чтобы выйти на третье место среди команд по футболу, в итоге наша команда заняла четвёртое место.

Незабываемым стал туристический поход с ночевкой «Покоряя вершины». Подростки приобрели навыки начальной альпинистской подготовки, научились правильно укладывать рюкзак, разжигать костер с одной спички, устанавливать палатку, оказывать первую доврачебную помощь, правильно вести себя в чрезвычайных ситуациях, изучали топографию и ориентирование на местности.

В период смены в ВДЦ «Орлёнок» стартовал федеральный проект «Ты решаешь!», участниками которого стали 20 команд из всех лагерей. В состав команды от лагеря «Штормовой» вошел и представитель нашего учебного заведения Анатолий Надвоцкий. Мероприятие проводила ассоциация волонтерских центров совместно с «Российским движением школьников» при поддержке министерства образования и науки РФ. Проект «Ты решаешь!» – это открытая площадка, объединяющая активных, неравнодушных лидеров в возрасте от 11 до 17 лет, желающих участвовать в развитии своей территории, решении социально значимых проблем.

В ВДЦ «Орлёнок» в пяти номинациях проходил XXI Всероссийский фестиваль визуальных искусств. Его президентом являлся заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель журнала «Ералаш» Борис Грачевский. В результате жесткого отбора в состав членов детского жюри из 200 претендентов вошла и наша гимназистка Мария Полибза.

Дубоссарские ребята встретились с трехкратной олимпийской чемпионкой по фехтованию Галиной Гороховой, побывали в Сочи, Новороссийске, в дельфинарии, в аквапарке, совершили конные прогулки.

По итогам прошедшей смены они стали обладателями 19 грамот и одной медали.

Административная группа корабля «Штормовой» ВДЦ «Орлёнок» отметила высокий уровень подготовки дубоссарских гимназистов. Всем им были вручены значки и грамоты.

Инна Влада, г. Дубоссары.