В поиске потенциальных инвесторов

Используя при этом все возможности, чтобы предприятие работало.

Мы беседуем с директором ОАО «Бендерский автосборочный завод» Анатолием Булда в его кабинете. Из окон видны территория и цеха предприятия с 70-летней историей. В октябре заводчане отметят юбилей. Шутка ли сказать – из трёх предприятий автомобильной промышленности Приднестровья остался только бендерский завод.

Сегодня основными видами деятельности завода являются изготовление прицепов и полуприцепов для грузовых автомобилей отечественного и европейского производства, литейное производство, разработка и внедрение новых видов продукции, прогрессивных технологических процессов. В основном товар экспортируют в сопредельные государства и Российскую Федерацию.

Анатолией Григорьевич рассказывает, что производство возглавил год назад. Старается не просто удержать его на плаву, но и дать шанс развиваться. Для начала привели в порядок территорию – лицо и «одёжка» завода, по которой, как известно, встречают. А встречать есть кого, говорит Анатолий Булда. «Ищу потенциальных инвесторов. Приезжают люди – интересуются. Сейчас прорабатываем вопрос, чтобы в одном цехе сделать сборку электромобилей, на другом участке организовать производство ветряных электростанций. По первому вопросу работают строители – нужно выдать сметную стоимость, во сколько обойдётся ремонт цеха, потому что существуют жёсткие технические условия для сборки электромобилей. Представитель инвестора уже был у нас, теперь ждём руководителя рангом повыше», – рассказывает директор. Инвесторы и выгодные контракты предприятию очень нужны – это позволит по-настоящему загрузить завод. Внутренние заказы не способны в полной мере обеспечить работой коллектив. «Мы открыли представительство в Воронеже. Это наши старые партнеры, которые закупали раньше зерновозы. Такое же представительство открыли и в Киеве», – говорит директор.

– Какая продукция предприятия интересует инвесторов и заказчиков?

– Сейчас разработали зерновоз с алюминиевым кузовом. Такого не делают ни на Украине, ни в России, ни в Молдове. Техническая документация готова, ищем финансы. Чтобы сделать первые экспериментальные зерновозы, только материалов необходимо на 26 тысяч евро и 7-8 тысяч евро на подготовку производства. Для этого потребуется докупить некоторое технологическое оборудование, обучить людей аргонной сварке. Потенциальные заказчики из России готовы заказать 50 зерновозов, из Украины – 30.

– Какую работу сейчас выполняет завод?

– На внутренний рынок Слободзейскому ДРСУ мы делали трейлеры для перевозки строительной техники, мусоровозы для Тираспольского «Спецавтохозяйства». Сейчас выполняем капитальный ремонт зерновозов для комбината хлебопродуктов и ремонтируем спецтехнику, выпущенную заводом ранее. Когда-то отправляли продукцию и в Африку, и на полуостров Ямал, и в город Омск. Из Омска, кстати, мы получили данные, что наша техника успешно выдерживает 50-градусный мороз. В Ямале, в условиях бездорожья, она также хорошо себя показала.

– Многое зависит от кадрового состава, как на заводе с этим обстоят дела?

– А с этим пока сложности. Сегодня на предприятии трудятся 53 человека. Из старейших работников осталось три человека – начальник цеха №1 Владимир Чепой, главный технолог Николай Шевцов и начальник отдела сбыта Илья Дундук. Пережив все реорганизации предприятия, сегодня они на пенсии, но продолжают трудиться.

Специфика завода такова, что нужны квалифицированные кадры. Молодые специалисты не спешат идти на завод. Нет конструкторов, хотя раньше было конструкторское бюро из девяти человек. Такого специалиста привлекаем со стороны. Хотим пригласить молодёжь, я уже работаю в этом направлении с ПГУ им. Т.Г. Шевченко – инженерно-техническим факультетом и Бендерским политехническим филиалом университета. Мы готовы взять 10 студентов в конструкторское бюро, в отделы технический и сбыта, чтобы они учились на практике. Если кто-то себя проявит, будем решать вопрос с трудоустройством. Если возникнет желание у аспиранта вести научную работу на заводе, я буду только это приветствовать. Без новых технологий невозможно развиваться.

– Каким арсеналом технологического оборудования располагает завод?

– У нас есть современная плавильная установка – ей всего три года, дробеструйная камера, наладили плазменную резку металла. Используем неплохие сварочные аппараты, листогибы – станки для гибки металла под любым углом, компрессоры, американского производства «гильотины» для рубки листов металла. Другое имеющееся оборудование, конечно, требует модернизации.

– Какие из проблем, существующих на предприятии, предстоит решить, чтобы оно развивалось?

– Сейчас решается вопрос, связанный с расчётным счётом. Завод я принял с долгами. Все денежные средства, поступающие на расчётный счёт, списываются в счёт заработной платы уволившимся. Парадокс – люди отработали много лет на предприятии и продолжают трудиться, но им нет возможности выплачивать заработную плату. Она поступает на выплаты тем, кто уже не работает. Получается, что нам не хватает оборотных средств, без которых невозможно полноценно запустить производство. При Правительстве сейчас создана специальная комиссия, которая призвана способствовать решению этой проблемы. Если вопрос с помощью предприятия будет решен, то появятся оборотные средства, завод сможет платить налоги, выплачивать вовремя заработную плату.

– Совсем недавно в Бендерах был открыт памятник воинам-миротворцам, который изготавливали на заводе…

– Пять месяцев назад к нам обратились глава города Бендеры Роман Иванченко и директор художественного колледжа Сергей Горбаченко с просьбой предоставить одно из заводских помещений для изготовления памятника миротворцам. Вместе с Сергеем Горбаченко мы из всех цехов завода выбрали самое подходящее для него помещение – светлое, сухое и с грузоподъёмными механизмами. И начался процесс создания монумента – мне самому было интересно, как это будет. Я постарался оказать всестороннюю помощь в этом деле. Не понаслышке знаю о миротворческой деятельности. В 1992 году был командиром 204-го мотострелкового батальона и встречался с миротворцами. В канун 25-й годовщины ввода Совместных миротворческих сил Российской Федерации в Приднестровье в сквере у ДК им. Павла Ткаченко памятник миротворцам был торжественно открыт. Очень приятно, что посильная помощь завода в этом есть.

В целом у руководства и трудового коллектива задача одна – чтобы предприятие работало на полную мощность. Если в 2015 и 2016 годах загрузка мощностей завода варьировалась от 5% до 6%, то в 2017-м производственную загрузку планируют вывести на уровень 33%. Пожелаем успехов!

Евгения Александрова. г.Бендеры.