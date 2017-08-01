Торговые диалоги, или Как продавать и покупать приднестровское

Проект Торгово-промышленной палаты ПМР «Покупай приднестровское!» продолжает своё движение по республике. Совсем недавно с отечественной продукцией ознакомились жители Днестровска, ранее это были Тирасполь и Бендеры.

По итогам таких ярмарок Торгово-промышленная палата проводит круглые столы, где вместе с участниками проекта – предприятиями – обсуждает, что можно улучшить в проведении акции. По словам президента палаты Юрия Ганина, проект требует развития, иначе интерес к нему будет угасать. Чтобы не потерять внимание потребителей к приднестровской продукции, и была организована встреча с производственными и торговыми предприятиями.

По результатам трёх ярмарок получилась такая статистика: в Бендерах участвовали больше всего предприятий –

80, а в Тирасполь собрал больше всего посетителей – 3500. Покупки одного жителя в каждом городе составляли от 113 до 140 рублей. Общая сумма продаж всех участников акции в Днестровске равнялась 260 тыс. рублей, в Бендерах –

315 тыс., в Тирасполе – 470 тыс.

По словам руководителя проекта «Покупай приднестровское!» Кристины Димитровой, очень много покупателей хотят, чтобы производители на ярмарках предлагали товары по ценам ниже рыночных, чтобы было больше мясной и рыбной продукции, промышленных товаров, изделий швейного и обувного производства.

Производственники предложили разнообразить культурную программу, чтобы придать ярмаркам праздничную атмосферу. На следующей ярмарочной продаже, которая пройдёт в Слободзее 19 августа, проведут дегустацию и презентацию товаров. Для этого организуют специальную площадку, где производители смогут представить свою продукцию, рассказать и даже показать производственные циклы покупателям.

Учитывая жаркую погоду, в Слободзее акция начнётся в 8 часов утра. Там же на выставке-ярмарке приднестровских товаров слободзейцы смогут подписаться на нашу газету «Приднестровье». Выездную подписку для них проведут сотрудники республиканского издания.

Евгения Александрова.