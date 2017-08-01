В перспективе – карта инвестиционных возможностей Приднестровья

Премьер-министр при участии вице-премьеров Алексея Цуркана и Станислава Касапа провел рабочую встречу с руководством государственной службы связи.

Главными вопросами на повестке дня стали презентованные накануне продукты – портал госуслуг и система межведомственного электронного документооборота.

Особое внимание уделили Единому порталу государственных услуг, через который как юридические, так и физические лица могут заказывать и получать любую государственную услугу, минуя кабинеты чиновников. Как отметил начальник госслужбы связи Роман Кураш, на сегодняшний день необходимо закончить сбор из всех ведомств перечня предоставляемых услуг.

«Также необходимо закончить работу по сбору реестра разрешительных документов по всем министерствам и госадминистрациям и необходимых для получения услуги юридическим лицом. Затем необходимо произвести подключение баз данных, формирование данных. Не у всех подобные базы есть. Формирование общей базы данных, соединение в единую систему и создание начального документооборота», – обозначил фронт работы Роман Кураш и добавил, что для подобной работы необходимо время и кадровый ресурс.

В ходе обсуждений было решено рассмотреть возможность передачи части функций по разработке программного обеспечения на аутсорсинг частным компаниям.

Глава Правительства отметил, что на сегодняшний день первостепенными стоят задачи по запуску Единого реестра государственных услуг. Кроме того, одна из важнейших задач – создание инвестиционного портала, «который будет характеризовать Приднестровье, его инвестиционный потенциал. Подобные порталы работают во всех субъектах Российской Федерации. Это серьезная работа, и в дальнейшем будет являться картой инвестиционных возможностей Приднестровья», – заключил Александр Мартынов.

Обозначил премьер и еще несколько важных задач, одна из которых – компьютеризация в органах госвласти.

«У нас сегодня в целом по республике в управлениях народного образования работает 230 бухгалтеров, помимо всех остальных. Компьютеризировано только УНО Тирасполя. Во всех остальных учет ведется вручную», – добавил премьер-министр.

Александр Мартынов дал и ряд других поручений профильному ведомству, отмечает правительственная пресс-служба.