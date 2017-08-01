Это не должно повториться

Исполнилось 9 лет со дня начала вооружённой агрессии Грузии против Южной Осетии.

В своём послании Президенту Южной Осетии Анатолию Бибилову глава нашего государства Вадим Красносельский вместе со словами соболезнования по поводу событий девятилетней давности отметил: «Низость и подлость действий грузинской стороны заключалась и в том, что дата нападения на республику была связана с открытием Олимпийских игр в Пекине, а, как известно, это время, когда замирают любые конфликты».

В этот день, чтобы почтить память погибших во время тех событий, вошедших в историю как «Пятидневная война», приднестровцы пришли к Официальному представительству Южной Осетии в Тирасполе.

Выступая перед собравшимися у здания представительства горожанами, Председатель Правительства Александр Мартынов подчеркнул, что это было преступление не только против югоосетинского народа, но и против всего человечества, потому что были попраны ценности, которыми дорожат люди во всём мире. «Народ Приднестровья не понаслышке знает, что такое ужасы войны, что такое деление людей по национальному признаку. Народ Приднестровья знает, что такое терять отцов, матерей, детей. Поэтому в этот день мы скорбим вместе с народом Южной Осетии и выражаем искреннее соболезнование по поводу гибели мирных граждан, защитников Республики Южная Осетия и миротворцев», – подчеркнул премьер, добавив, что принуждение Россией к миру тогдашнего грузинского руководства – урок «горячим головам», которые сегодня ратуют за смену формата миротворческой операции.

Стоит напомнить, что агрессии Грузии против Южной Осетии предшествовали действия тбилисских властей по слому тамошней миротворческой операции. В зоне грузино-осетинского конфликта с 14 июля 1992 года размещались Смешанные миротворческие силы – почти полный аналог Совместных миротворческих сил, которые уже на протяжении 25 лет обеспечивают мир и стабильность на берегах Днестра. В отличие от зоны молдо-приднестровского конфликта, там в миротворческой операции участвовала лишь одна сторона конфликта – Грузия. Осетинскую составляющую представлял контингент, комплектовавшийся в Республике Алания – Северная Осетия. Ещё 15 февраля 2006 года грузинский парламент признал миротворческую операцию «неудовлетворительной», после чего Тбилиси самоустранился от участия в ней. Примерно то же самое пыталась тогда же сделать и Молдова. Сегодня со стороны молдавской стороны мы наблюдаем рецидив. Из-за отказа Кишинёва участвовать в них с апреля 2013 года не проводятся учения Совместных миротворческих сил. Празднование 25-летия миротворческой операции прошло без участия молдавских миротворцев.

Говоря о действиях кишинёвских «горячих голов», Александр Мартынов сказал: «Планы их ясны – развязывание нового вооруженного конфликта, а это приведет к гибели людей. Мы такого никогда не допустим, и уверен, что совместно с Российской Федерацией сделаем всё, чтобы эти страшные преступления больше никогда не повторялись».

В свою очередь от имени югоосетинского народа со словами благодарности приднестровцам и россиянам за поддержку в трудную годину выступил глава Официального представительства Южной Осетии в Приднестровье Виталий Янковский, руководивший в 2008 году отрядом приднестровских строителей, которые восстанавливали разрушенную югоосетинскую столицу.

«Благодаря России агрессор был разбит. Мир воцарился на югоосетинской земле. Здесь также вспоминают помощь приднестровцев. Это была большая поддержка. Это аварийно-спасательные отряды, которые восстанавливали разрушенные объекты. Это поддержка финансовая – деньги собирали, строительные материалы были направлены туда, но самое главное – то, что Южная Осетия не чувствовала себя одинокой, чувствовала заботу, внимание. Россия, что в горах Алании, что на берегах Днестра, выступила миротворцем, заступником», – сказал Виталий Янковский.

Закончился небольшой митинг у здания югоосетинского Официального представительства минутой молчания. В память о погибших мирных жителях и защитниках Южной Осетии были заж-жены свечи. Поминальным богослужением почтили жертв агрессии и в часовне святого Георгия, расположенной на столичном Мемориале Славы.

Александр Никитин.