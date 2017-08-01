Героями не рождаются – ими становятся

Житель с. Терновка Слободзейского района Иван Попов награжден руководством министерства внутренних дел ПМР за активную гражданскую позицию, смелость и решительность. Этот неравнодушный гражданин нашей республики спас жизни шести человек, попавших в дорожно-транспортное происшествие.

Напомним, авария произошла 8 июля на ул. Ткаченко в с. Терновка. 31-летний сельчанин, управляя автомобилем марки Audi А4, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, превысил безопасную скорость движения и врезался в железобетонную опору линий электропередачи. В машине находились ещё 5 пассажиров. Иван Попов, ставший свидетелем ДТП, не раздумывая, поспешил на помощь. За несколько секунд до воспламенения автомобиля мужчина помог всем выбраться из искорёженного транспортного средства, подарив каждому «вторую» жизнь.