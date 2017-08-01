Зимой и летом – «ПродЭко»

За что больше всего мы любим лето? За то, что оно щедро одаривает нас овощами и фруктами. За яблоки, которые только что сорвали с дерева. За овощи, что ещё недавно нежились на грядке под тёплыми солнечными лучами, а сейчас на столе.

Берёшь персик бархатный или абрикос сочный, а он будто медовый, так и хочется его скорее съесть. И аромат у него такой, что ни с чем не спутаешь. А овощи? Помидоры летом – это просто сказка: алые, сладкие, в их чистоте ни на секунду не сомневаешься. И огурцы тоже утром собраны с грядки, хрустящие, с неповторимым привкусом лета. Зимой фрукты и овощи не диковинка, и ввозятся они к нам не только из Турции и других дальних стран. Свои лучше.

Ещё в начале 70-х годов, во Владимировке, что в Слободзейском районе, построили крупный тепличный комбинат. Он был призван обеспечивать население свежими овощами и фруктами круглый год. Свою работу комбинат начал успешно, однако к началу нулевых всё пошло на спад. Несколько лет теплицы и вовсе были не у дел. Позволить такому производству погибнуть – настоящее преступление, и к 2010 году неравнодушные земледельцы во главе с Петром Форпосовым вдохнули новую жизнь в тепличный комплекс. Пришлось всё восстанавливать практически из пепла. Необходимое оборудование, системы полива, электроснабжение поднимали силами сотрудников. В кратчайшие сроки теплицы вернулись к былому облику и стали способны вновь одаривать приднестровцев качественной продукцией, экологические требования к которой сами аграрии называют повышенными.

Владения фирмы «ПродЭко» – внушительные – 23 га земель, 6 из них находятся под стеклом, то есть непосредственно столько составляет тепличный комплекс. В предыдущие годы здесь занимались выращиванием различных овощей: томатов, огурцов, перца, капусты. Опыт показал аграриям, что многие культуры, в частности перец, оказались более капризными, затратными, трудоёмкими. Большие расходы на выращивание и совсем неудовлетворительная урожайность вынудили руководство фирмы принять решение в пользу монокультуры – огурцов. Но агропредприятие занимается не только одними ими. Другие виды здесь также культивируются. Только их объём гораздо меньше.

В этом году высадили несколько видов капусты: белокочанную, цветную, пекинскую. Есть здесь и теплички с помидорами. А в одной из них виднеется только высоченная трава. Неужели за этим парником совсем не ухаживают? На самом деле, там растут бахчевые – арбузы и дыни. Директор Пётр Форпосов пояснил: «Это не халатность рабочих». Траву, оказывается, оставили специально, она спасает гигантские ягоды от излишних солнечных лучей.

Каковы объёмы производства овощей? Как говорит Форпосов, в год объём огуречного урожая доходит до 300-400 тонн, урожай капусты составляет 200 тонн, и бахчевых тоже около 200 тонн.

Сорта овощей, которыми занимается «Прод-Эко», сложно назвать простыми или обычными. Их неординарность заключается в том, что все они привезены из дальних стран, с крупных сельскохозяйственных выставок. Пётр Петрович часто посещает заграницу, где набирается опыта, узнаёт о новых видах овощей и фруктов. Наиболее тесные отношения «ПродЭко» поддерживает с европейской семенной компанией «Рих Цваан». «В прошлом году был в Голландии, привёз оттуда гибрид огурца СВ-4097, он адаптирован к нашему засушливому региону, – рассказывает директор, – но фаворита среди сортов этой культуры пока для себя всё же не выявили. Виной тому то, что вредители очень любят огурец. Наверное, просто ещё не вывели такой вид растений, который был бы на 100% резистентным к ним».

Главная задача компании – обеспечение внутреннего рынка свежими, качественными, экологически чистыми овощами. «Более 90% продукции остаётся в республике, благо со сбытом проблем нет», – поясняет Пётр Форпосов. В полном объёме своим урожаем «ПродЭко» снабжает засолочный цех «Агроторгинвест Групп», кроме этого, плотно сотрудничают с сетью супермаркетов «Шериф», здесь охотно закупают свежие овощи первого сорта, ну и свои торговые точки у агрофирмы тоже есть.

Не секрет, что все мы являемся очень придирчивыми покупателями. Приходя на рынок или в супермаркет, в первую очередь узнаём, местный ли продукт, во вторую, насколько натурален. Если встретите на прилавке овощи от «ПродЭко», смело отбросьте все сомнения: они согласно требованиям по всем параметрам добротны. Компания регулярно проходит строгий контроль на предмет качества. Многочисленные сертификаты свидетельствуют об успешной проверке. Владимирской продукции присвоили достойную приставку «эко». Это немалого стоит и даёт ей возможность сотрудничать с заграничными партнёрами.

Приятно покупать на рынке и на прилавках магазинов овощи, выращенные на родной земле. А зимой вдвойне! В это время года мы с вами непременно сможем порадовать себя грунтовыми огурцами, которые выросли здесь, в Приднестровье, в самых благоприятных и экологически чистых условиях.

Влада Бацанова, Слободзейский район.