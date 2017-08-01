Пока течет Днестр – живет Приднестровье!

Занятия йогой, конкурс любительской фотографии, турнир по русскому жиму, уха по-приднестровски и развеселое шоу от музыкантов и танцоров… Может быть, пока что это не «красный день календаря», но уже молодой праздник – День Днестра, который прошел в Бендерах.

Проведение Дня Днестра стало для команды «ART-поход» уже доброй традицией. В этом году место для праздника было выбрано не случайно, ведь Бендеры являются главным портом на Днестре, а гостиница «Приетения» находится недалеко от старого речного вокзала. По мнению креативных организаторов, это выглядело очень символично. Содействие в проведении мероприятия оказала и госадминистрация города.

Бодрости и позитива многочисленным гостям Дня Днестра придала утренняя программа занятий йогой и медитации, которую провела Инна Козловская. Для тех же, кто предпочитает традиционную физкультуру, «зарядку с чемпионом» на набережной проводил чемпион Молдовы по силовому экстриму Игорь Емельянов.

А потом на террасе гостиницы началось увлекательное действо «ARTистический полдень», в рамках которого главный организатор Дня Днестра и руководитель проекта Екатерина Булипопова провела увлекательную интерактивную лекцию «Река в картинках». «Наверное, самым вкусным изменением стало символичное появление «Ухи по-деревенски» от ресторана «Приетения», – ведет свой рассказ наш собеседник, координатор проектов творческого объединения «ART-поход» Виталий Шмаков. – Самым главным новшеством, на мой взгляд, стало появление такой творческо-прикладной площадки, как «Днестровский Арбат», на которой в течение всего праздника проводились различные мастер-классы, работали художники-шаржисты и уличные музыканты».

В этот день развлечение по своему вкусу могли найти и взрослые, и дети, которые с удовольствием сражались в водной битве или участвовали в лаборатории «Алхимик». Вечером же горожан и гостей Бендер ожидал концерт группы «Коvёr-Show», а также экзотических танцовщиц от студии «Лада».

Переезд Дня Днестра в Бендеры (в прошлом году он проводился на набережной Тирасполя) никак не повлиял на массовость праздника, прошедшего под девизом «Пока течет Днестр – живет Приднестровье». «Дело в том, что последнее время часто приходится слышать, что в нашей республике недостаточно культурной жизни, или, что еще хуже, что здесь нечем себя занять и вообще ничего не происходит, – делится с нами Виталий Шмаков. – Но на фоне таких настроений всегда есть и абсолютно противоположные мнения, как правило, они принадлежат людям неравнодушным, с активной жизненной позицией, и наша команда глубоко убеждена, что в Приднестровье таких большинство. Именно эта категория граждан видит в площадке Дня Днестра хорошую возможность для того, чтобы заявить о себе, своем бизнесе, творчестве, идеях. А мы всего лишь предоставляем им такую возможность».

Впереди у творческого объединения «ART-поход» еще море замыслов. О них мы с удовольствием расскажем позже.

Андрей ПАВЛЕНКО.