Можно ли вернуть товар, купленный со скидкой?

С таким вопросом в редакцию обратилась тираспольчанка Мария Степановна Чебоника.

Периодически в торговых центрах, магазинах и иных торговых точках можно встретить подобные объявления – «Товары, приобретенные со скидкой, обмену и возврату не подлежат». Соответствует ли такое объявление действительности или всё-таки покупатель имеет право вернуть подобный товар? Для начала нужно разобраться, что же такое скидка? Как правило, магазины реализуют товар по заниженной цене в двух случаях:

Распродажа. Во время распродажи (или, как иногда говорится, «ликвидации старой коллекции») со скидкой продается товар без каких-либо дефектов. Снижение цен – маркетинговый ход, позволяющий продавцу быстрее избавиться от залежавшегося на полках товара.

К товарам, купленным на распродаже, применима статья 15 Закона ПМР «О защите прав потребителей» от 7.02.1995 г. (САЗ №95-1), и вы имеете полное право заменить товар на другой, либо вернуть покупку, в которой обнаружился брак, и получить назад деньги.

Уцененный товар. Если в продаваемом товаре были обнаружены дефекты, не влияющие на его функциональность и не снижающие его потребительских свойств (допустим, царапина на крышке телефона), магазин, скорее всего, значительно снизит на него цену. О таком изъяне еще до покупки продавец извещает покупателя. Оплачивая данный товар, покупатель полностью соглашается с недостатками и не вправе в будущем предъявлять связанные с ними требования. В случае если же возникнут другие проблемы, не оговоренные продавцом, вы имеете полное право предъявить свои требования в соответствии с вышеуказанным Законом.

ВАЖНО. При приобретении товара с дефектом добивайтесь, чтобы продавец письменно указал об этом. Попросите заверить описание дефектов печатью магазина.

Валерий Козленков.