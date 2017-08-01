По-хозяйски решать вопросы

Актуальные вопросы, давние проблемы и оперативные решения по ним рассмотрели в Тирасполе.

О социально-экономическом развитии города и подготовке к осенне-зимнему периоду представителям трудовых коллективов предприятий, учреждений, общественных организаций и жителям города рассказало руководство госадминистрации и горсовета.

Как проинформировал заместитель главы столичной госадминистрации по вопросам ЖКХ Николай Обручков, поддержание и развитие городской инфраструктуры частично компенсировалось за счёт финансовых накоплений дорожного, экологического, жилищно-социального фондов. Более семи миллионов рублей из дорожного фонда направлены в этом году на средний ремонт дорожного полотна восемнадцати улиц Тирасполя. Девять из них уже успели отремонтировать. На отдельных участках дорожные службы «латают» ямы. «Одномоментно все ямы в городе не заделаешь, поэтому эта работа будет продолжаться постоянно, за исключением наступления морозов», – подчеркнул Николай Обручков.

Заместитель градоначальника сообщил, что в столице начались работы по ремонту тротуарного покрытия. Городские тротуары выложат плиткой. Её производством занимается домостроительный комбинат. Стоимость такой плитки будет меньше, чем у других производителей. До конца года плитка или асфальт на тротуарах появится по 12 адресам.

По ливневым канализациям запланировано починить 20 объектов – для этого выделено 1 млн 200 тысяч рублей. Дополнительные ливнеприёмники построят в микрорайоне Западный, где действующие пруды-отстойники задерживают сейчас не больше 20% ливневых стоков.

По словам Николая Обручкова, в этом году госадминистрация займётся обустройством парковок внутри дворов. Для этого потребуется более полутора миллионов рублей. Город активно застраивался в 70-е годы прошлого столетия, тогда вопрос парковочных мест не продумывался, а личный транспорт горожан ежегодно увеличивается. Сегодня насчитывается более 40 тысяч автомашин. Автовладельцы вынуждены оставлять машины во дворах, порой на детских площадках и перед подъездами. В программу по организации мини-парковок во дворах включены 15 адресов. Обустраивать для этого будут не используемые жителями бельевые площадки и пустыри, заросшие травой. В решении вопроса учтут мнения домовых комитетов и жильцов.

К началу учебного года и Дню Республики на дорогах и пешеходных переходах города проведут второй этап дорожной разметки. Первый проводился весной. На перекрёстке улиц Одесская-Мира установят новые светофоры. Старые демонтируют и используют в качестве деталей для ремонта других. Внимание этим летом уделили парку отдыха и культуры «Победа». Удалось запустить работу аттракциона «Колесо обозрения», идёт ремонт фонтана, покос травы и благоустройство парка зелёными насаждениями.

Одной из острых тем для города всегда была инфраструктура. Зачастую с вопросом ремонта крыши или освещения в подъезде жители не всегда знают куда обращаться. Для этого при госадминистрации были созданы единая диспетчерская служба и телефон «Горячей линии», куда могут звонить граждане и адресовать проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В основном люди обращались с вопросами ремонта кровель, фасадов, водостоков, уборки и освещения подъездов, покоса травы, спила деревьев, уборки мусора, по качеству воды и горячему водоснабжению. За месяц работы служба показала свою эффективность. Из 100 обращений жителей оперативное разрешение получили 95% жалоб.

Николай Обручков рассказал, что после апрельского снегопада из города было вывезено 1 250 машин с ветками. На специальной технологической линии их прессуют в брикеты, которые поступят в продажу для использования в печном отоплении. «Спецавтохозяйство» обновило свой автопарк. На улицы города уже вышло пять новых мусоровозов, которые заменили 10 устаревших и менее практичных машин. В августе предприятие запускает сортировочную линию по переработке ТБО. На ней начнут прессовать пластик, стекло, бумагу, металл. В прессованном виде мусор будут вывозить на полигон, задействуя при этом гораздо меньше машин. Сам же полигон в селе Малаешты после недавнего пожара требует реконструкции.

Параллельно идёт работа над проектированием нового полигона для складирования мусора. Николай Обручков также сообщил о закрытии бани, которая относится к физиополиклинике. Таким было решение депутатской комиссии. Она обследовала аварийное здание вместе со строителями. На капитальный ремонт бани требуются серьёзные финансовые вложения, которых пока нет. Весной после реорганизации предприятия «Спецзеленстрой» был заложен городской питомник. Предприятие занялось выращиванием овощных культур – уже собирают первый урожай.

Полным ходом готовятся к осенне-зимнему периоду. О подготовке городской инфраструктуры рассказала начальник управления городского хозяйства Тирасполя Оксана Розмаинская. В этом задействованы все коммунальные предприятия: ведут реконструкцию магистральных трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, ремонт коллекторов, замену внутридомовых сетей, проверку газовых сооружений и дымоходов.

Городской бюджет-2017 приняли ко второму полугодию, об этом сообщила председатель горсовета Альбина Иванова. По её словам, бюджет будет дефицитным. Расходы в нём составляют 303 млн рублей, а доходы получились на сумму 271 млн рублей. Дефицит составил 33 млн рублей. Это не снимает ответственности с городских властей по финансированию социально защищённых статей. На эти цели расходуется 70% столичной казны. Альбина Иванова также отметила, что на 1 августа текущие долги по зарплате бюджетникам были полностью погашены.

Евгения Александрова.