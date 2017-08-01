Поистине суворовские темпы

Несмотря на высокую, даже по южным меркам, летнюю температуру, в столице продолжаются работы, предшествующие началу первого учебного года в Тираспольском суворовском военном училище. Начальник учреждения Сергей Александров рассказал нашему корреспонденту о темпах работ и силах, задействованных в них.

По словам майора Александрова, в настоящее время выполнена большая часть работ. Практически с нуля на территории бывшего строительного лицея построен новый корпус. Ведутся отделочные работы по благоустройству спальных помещений, учебных кабинетов. Проведен косметический ремонт административного корпуса, капремонт актового зала. Заменена отопительная система, выполнен ремонт кровли.

Сегодня в Суворовском училище продолжается благоустройство территории, ведется заливка строевого плаца, святая святых военного учреждения, осуществляется реконструкция спорткомплекса. Сроки выполнения работ предельно сжатые: практически все они, включая внутренние отделочные, должны быть завершены к 3 сентября, когда состоится торжественное открытие учреждения.

«Президентом поставлена задача, и она выполняется совместными усилиями силовых структур, городских властей, организаций-партнеров, подрядчиков, – говорит Сергей Александров. – Большие работы проведены электросетями, «Интерднестркомом», водоканалом.

С 25 августа начинается прием суворовцев, которые прошли вступительные испытания и зачислены в училище. В 2017-2018 учебном году набор будет осуществляться в 5, 6, 7 и 8-е классы. Известно, что намерение стать суворовцами изъявили 700 ребят. По результатам приемной кампании набраны 207 курсантов.

Нельзя не отметить, что открытие училища – событие в высшей степени символичное в контексте профессионального праздника строителей, жизни столицы и государства в целом. Создание военной школы такого уровня служит прекрасным доказательством укрепления приднестровской государственности, появления новых учебных учреждений, о которых раньше приднестровцы могли только мечтать, непрекращающегося строительства, развития инфраструктуры и роста Тирасполя и республики.

Николай Плющинко.