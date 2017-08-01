Готовы к продолжению диалога

Во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья состоялась встреча заместителя министра иностранных дел ПМР Александра Стецюка с делегацией Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека во главе с национальным координатором УВКПЧ ООН в РМ Вячеславом Баланом, сообщает пресс-служба МИД ПМР.

Приветствуя гостей, Александр Стецюк отметил, что между Приднестровьем и агентствами ООН налажено тесное практическое сотрудничество. «Это позволяет нам решать широкий круг вопросов в различных сферах, в частности, в области здравоохранения, защиты прав человека, реализации инфраструктурных проектов. Мы стараемся поддерживать достаточно плотное взаимодействие со всеми агентствами ООН, которые проявляют интерес к Приднестровью, и готовы к дальнейшему продолжению нашего диалога», – подчеркнул дипломат.

В ходе общения собеседники подробно обсудили параметры реализации проектов в контексте двустороннего сотрудничества в сфере защиты прав людей с ограниченными возможностями.

В завершение встречи стороны условились поддерживать прямые контакты по вопросам, представляющим взаимный интерес.