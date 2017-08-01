Бюджет республики – главная тема

На информационном часе в Бендерах обсуждался один из важных вопросов – бюджет республики, его основные показатели и тенденции.

В первом полугодии в госказну поступило на 54 млн рублей больше, рост по налогам – почти на 30 миллионов, рассказал первый замминистра финансов Дмитрий Неделков.

По его словам, эти показатели напрямую связаны с поддержкой промышленного сектора и предпринимательства. Но такой положительной динамики пока недостаточно, чтобы полностью обеспечить финансирование расходов. Почти 86% доходов республиканского бюджета уходит на выплату зарплат и социально защищенные статьи.

По Бендерам этот показатель еще выше. На социально защищенные статьи расходуется около 95,5% средств местного бюджета. При этом расходы по-прежнему превышают доходы. В этом году все города Приднестровья, кроме Днестровска, стали дотационными.

Для своевременной выплаты зарплат и пособий Бендеры получали и получают финансовую поддержку из республиканского бюджета. Как отмечалось в ходе информационного часа, в городе завершается работа над бюджетом нынешнего года. Принять главный финансовый документ планируется на сессии горсовета. Глава Бендер Роман Иванченко заверил: городские власти предпримут ряд мер для роста доходов казны.