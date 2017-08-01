Результат на века

Профессия строителя – одна из самых востребованных. При этом она же и отличается от многих тем, что результат труда остается на века. В культурно-досуговом центре «Мир» прошла церемония чествования работников строительной отрасли.

В зале собрались лучшие из лучших: ветераны и нынешние труженики, руководители крупных коллективов, штукатуры, маляры, водители… За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм из рук министра промышленности и регионального развития Николая Глиги им были вручены государственные награды. Орденом «Трудовая Слава» награждены начальник участка ГУП «Слободзейское дорожное эксплуатационно-строительное управление» Иван Намашко и главный инженер ОАО «Тирнистром» Михаил Соловий, медали «За трудовую доблесть» заслужили Ирина Дондис, Виктор Каранкевич, Сергей Кроитор, Владимир Пикущ, Николай Харченко, Виктория Карликовская.

Николай Глига зачитал поздравление Президента ПМР Вадима Красносельского и Председателя Правительства Александра Мартынова, в котором подчеркивается высокий потенциал отрасли, стремление приднестровских строителей соответствовать постоянно возрастающим современным требованиям.

От себя Николай Глига добавил, что всегда по-доброму завидовал людям, которые имеют возможность оставить после себя реальный след. Плоды труда строителей осязаемы, совершенно конкретны, причем результат напрямую зависит от вложенной в работу души.

Министр выразил уверенность, что та непростая ситуация, в которой находятся строители, обязательно разрешится. Более того, как показывает международный опыт, в самые сложные времена строительная отрасль вытягивала экономику. Поэтому «нужно быть готовым к периоду подъема, уметь развернуться и в максимально короткие сроки настроить свои коллективы на плодотворную работу в больших объемах».

Основания для оптимизма есть. Выступавшие отмечали, что даже в столь сложное для республики время сделать удается многое. В Приднестровье появляются десятки новых строительных площадок, качественно преображается инфраструктура. Сам культурно-досуговый центр «Мир» и многие другие вызывающие гордость объекты появились благодаря труду приднестровских строителей.

Как отметил заместитель министра промышленности и регионального развития Иван Унту, продвижение отрасли на современном этапе было бы невозможно, если бы не труд предшествующих поколений, ветеранов строительного комплекса, благодаря кому сохраняется живая связь между поколениями, передаются традиции.

С горечью говорил представитель союза строителей Юрий Глемба о невосполнимой утрате: недавно ушел из жизни Николай Голуб, бессменный руководитель предприятия «Тирстроймеханизация», кавалер многих государственный наград, заслуженный работник ПМР. Память Николая Павловича коллеги почтили минутой молчания.

В рамках церемонии состоялось и награждение участников конкурса «Лучшая строительная организация». В номинации «Лучшая строительная организация 2016 года» победителем стало ОАО «Производственное строительное управление «МЭТР»; в номинации «Лучшая организация – производитель строительных и отделочных материалов 2016 года» лидером признали ЗАО «Рыбницкий цементный комбинат»; кубок и диплом победителя конкурса в номинации «Лучшая проектная организация 2016 года» достались ГУП «Проектный институт «Приднестровский».

Николай Феч.

Фото: tirasadmin.org