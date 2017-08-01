25 лет в эфире!

Приднестровское телевидение было создано 25 лет назад. Постепенно государство развивалось, а вместе с ним рос и государственный телеканал.

В ходе торжественной церемонии, которая состоялась по случаю юбилейной даты, с поздравлением выступил Председатель Правительства Александр Мартынов.

«На ваши плечи возложен непростой труд – это каждодневное освещение жизнедеятельности нашего государства, работы органов государственной власти. Это довольно непростая задача», – сказал премьер.

Александр Мартынов пожелал работникам ТВ творческих успехов, семейного благополучия и неиссякаемой энергии.

В свою очередь директор ГУ «ПГТРК» Игорь Никитенко вспомнил имена тех сотрудников, с кого телевидение начинало свои первые шаги. «Это Людмила Шульга, Борис Акулов. Благодаря им мы начали первое в Приднестровье телевизионное вещание», – добавил Игорь Никитенко. Как сообщил руководитель, осенью в эфир выйдут новые проекты, которые порадуют зрителей телеканала.

С ответным словом выступили представители молодого поколения журналистов. «Телевидение меня и всех моих коллег учит ответственности: ответственности за каждый кадр, за каждую букву, за каждое слово, за каждую цифру. Мы стараемся делать это каждый день», – сказал Никита Кондратов, корреспондент Первого Приднестровского телеканала.

Лучших сотрудников телевидения отметили государственными и ведомственными наградами.

Анна Диордиева.