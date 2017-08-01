В Слободзейском районе в разгаре уборка сахарной кукурузы

Все сроки рассчитаны, промедление грозит серьезными убытками. Основная масса урожая идёт на консервирование.

«В этом году наше предприятие выращивает сахарную кукурузу на площади 465 гектаров. На сегодняшний день убрано уже 75-80 гектаров этой культуры», — рассказал управляющий одной из сельскохозяйственных фирм Николай Чебручан. Из-за того, что в апреле неожиданно выпал снег, почти на 10 дней сдвинулся график уборки кукурузы. Зреет она постепенно, поэтому собирают урожай тоже поэтапно.

В сутки грузовики вывозят с поля примерно по 180 тонн. Затем продукция отправляется на Тираспольский завод консервов детского питания. «Первые заказы были размещены в 2010 году, и уже 7-й сезон мы работаем с консервным заводом. И с того времени начали внедрять оросительные системы на поля. Сегодня у нас орошаются 1 200 гектаров», — отметил аграрий. Если всё пойдет по плану, уборка этой культуры завершится в конце сентября – начале октября.