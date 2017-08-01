ПОБЕДЫ ЛЕГКО НЕ ДАЮТСЯ

Днестровские боксёры не отдыхают. Здесь тренировочный процесс идёт непрерывно весь год, перемежаясь с турнирами различного уровня и регулярными открытыми рингами.

Лучшие спортсмены с начала года шесть раз выезжали на международные турниры в Тирасполь, Варницу, Запорожье, Херсон, Черкассы, Хабаровск, участвовали во всеукраинском турнире в г. Николаеве. На этих состязаниях город представляли Влад Лычагин, Илья Москоленко, Сергей Семен, Евгений Зарицкий, Артур Куделин. К сожалению, не было первых мест, но «серебро» и «бронзу» ребята успешно завоёвывали. Зато в первенстве Молдовы среди школьников (13-14 лет) чемпионом турнира стал днестровец Иван Симченко. И эта победа, по мнению его наставника Валерия Петровича Гноевого, дороже всех остальных.

Руководство ДЮСШ и тренер по боксу Валерий Гноевой выражают огромную благодарность государственной администрации Днестровска за финансирование учебно-тренировочных сборов, прошедших на базе зала бокса и заложивших в спортсменов большой физический потенциал, который, несомненно, скажется и уже сказывается на их результатах. Но в любом случае победы нашим боксёрам легко не даются. Упорство, с которым они идут к пьедесталу, вызыва ет уважение и восхищение. Вот и сейчас два днестровских боксёра – Максим Гаманюк и Глеб Васильев – готовятся к первенству Молдовы среди молодёжи (17-18 лет), которое пройдёт в конце августа в г. Оргееве. Также в это время на международный турнир среди взрослых в г. Грозный поедет Евгений Зарицкий. Днестровск с надеждой ждёт новых побед и медалей!

Галина БЕЗНОСЕНКО.

г. Днестровск.