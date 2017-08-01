Тирасполь готовится к 225-летию

Юбилейные мероприятия пройдут с 13 по 15 октября. В столичной госадминистрации презентовали логотип и праздничные брошюры. Также будут выпущены футболки и бейсболки с символикой Тирасполя. Сам город украсят праздничные плакаты, баннеры и лайт-боксы. Объявлен общегородской фотоконкурс «С юбилеем, любимый город!». С условиями его проведения можно ознакомиться на сайте госадминистрации. На 13 октября запланирована конференция с участием Международной ассамблеи столиц и крупных городов. Она объединяет более 100 городов из 9 стран мира. В день 225-летия Тирасполя, 14 октября, программа традиционных ярмарок и подворий изменена – сельскохозяйственная и промышленная продукция будет размещена на территории «Зеленого рынка». Там пройдёт Покровская ярмарка в стиле XIX века. А по главной улице столицы – 25 Октября – разместятся разнообразные подворья. В воскресенье, 15 октября, будут работать 4 площадки: у ККЦ «Тирасполь» состоится концерт, на площади Суворова пройдут спортивные мероприятия и ретро-выставка, в парке «Победа» будут организованы детские развлекательные программы и концерты.