Подвиг Апсны

Накануне в Абхазии отметили День памяти защитников Отечества. 14 августа 1992 года руководство Грузии, воспользовавшись деструктивными процессами на постсоветском пространстве, развязало войну против абхазского народа.

В реализацию плана оккупации Абхазии под кодовым названием «Меч» с самого начала было вовлечено до двух тысяч грузинских военнослужащих, 58 единиц бронетехники, огромное количество артиллерии. Наступление противника поддерживалось военно-воздушными и военно-морскими силами.

Накануне вторжения в Абхазию Грузия получила со складов Закавказского военного округа около 240 танков, около 25 тысяч пулеметов и автоматов, десятки ракетно-артиллерийских систем. Грузинские стратеги делали основную ставку на внезапность нападения, рассчитывая ошеломить абхазский народ, парализовать его волю к сопротивлению.

Мирным абхазам, как и приднестровцам, пришлось противостоять многократно превосходящему по силам противнику. Но защитники не дрогнули, продержавшись свыше 400 дней, выстояли в борьбе за свободу Отечества.

Вот почему 14 августа в Республике Абхазия – это и день скорби по погибшим и одновременно день победы, когда чествуют героев Апсны.

Прошло 25 лет, но как бы далеко ни уходил день августа 1992 года в историю, воспоминания о нем навсегда останутся в памяти абхазского народа. В этой памяти полыхающий огонь, грохот взрывов, потеря близких, гибель мирных жителей и их защитников.

Всё это до боли знакомо и понятно приднестровцам. Как и в Абхазии, война, не спросивши, вошла в наш дом. Вот почему абхазский и приднестровский народы, прошедшие через горнило национальной катастрофы, невообразимых испытаний, выпавших на нашу долю, так близки по духу.

В Представительстве Республики Абхазия в Приднестровье с 12 до 14 часов была открыта Книга Памяти, где все желающие могли оставить запись с соболезнованием. А за несколько дней до этого, 8 августа, в память о жертвах необъявленной пятидневной войны 2008 года, явившейся новой попыткой грузинского руководства реализовать свои преступные планы, в Тирасполе на Мемориале Славы прошла поминальная служба. В ней принял участие Полномочный Представитель Республики Абхазия в ПМР Александр Ватаман.