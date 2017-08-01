В центре внимания Правительства – вопросы сферы просвещения

Одним из важнейших вопросов встречи Председателя Правительства и министра просвещения стала проблема компьютеризации централизованных бухгалтерий управлений народного образования по городам и районам.

Участие в совещании приняли и вице-премьеры Алексей Цуркан и Станислав Касап. В ходе диалога было отмечено, что практически весь необходимый подсчет в централизованных УНО по городам и районам ведется вручную. По словам зампреда по вопросам стратегического развития и реформ Алексея Цуркана, отсутствие единого программного обеспечения для ведения бухгалтерского учета – одна из главных проблем, с которой сталкиваются работники УНО. Если в Бендерах в вопросе компьютеризации процесса продвинулись вперед, то Тирасполь только приходит к этому.

Еще один вопрос повестки дня – количество бухгалтеров. Сегодня специалистов, работающих в централизованных бухгалтериях, – 240. «Вот, например, написано, что работает 58 бухгалтеров, но из них реально 48 бухгалтеров, а остальные – планово-экономический отдел, который по факту обслуживает бухгалтеров», – отметил Алексей Цуркан и привел данные: фактическая нагрузка на одного бухгалтера УНО в Тирасполе составляет 76 человек, в Григориополе – 69, в Бендерах – 68, в остальных городах – значительно ниже.

«Был проведён анализ, который показал, чтобы обслужить 15 тысяч учителей и воспитателей всего в соответствии с нормами необходимо при «ручном» обслуживании 272 специалиста, а при автоматизированном – 190. Кроме того, если нагрузку привести в соответствие с той, что имеется в Тирасполе, во всех остальных городах и районах, то получится такое же количество», – заключил зампред по вопросам стратегического развития и реформ.

Внедрение современных технологий компьютеризированного учета позволит сделать деятельность централизованных бухгалтерий УНО более эффективной. Работа в данном направлении будет продолжена.

Еще один вопрос обсуждения – нормативно-подушевое финансирование. В 2018 году на примере нескольких пилотных проектов министерство просвещения начнет реализацию задуманного. Иными словами, средства будут попадать сразу в учебное заведение и уже на месте распределяться. «Цель какая – чтобы наблюдательный совет школы имел возможность самостоятельно распределять финансовые ресурсы школы. А статус автономности дает уйти от такой проблемы, как необъективное распределение финансовых ресурсов между учреждениями. Второе – это заработная плата учителя, она, на мой взгляд, должна быть достойной и не ниже, чем в среднем по экономике», – сказал в ходе совещания премьер-министр.

Члены Правительства отметили, что при реализации данного направления более детально изучат как международный опыт, так и практику регионов Российской Федерации, чтобы учесть все плюсы и минусы такого подхода.